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涉不實連署判8月 太保民代林淑勉稱「絕無欺騙」將上訴
嘉義縣太保市民代表林淑勉涉罷免同選區市民代表吳宏哲，被控以不實方式取得民眾個人資料，作為罷免連署使用。嘉義地方法院審理後，依違反個人資料保護法非法利用個人資料罪，判處有期徒刑8個月、褫奪公權2年。林淑勉表示，無法接受判決結果，將提起上訴。
判決指出，林淑勉與吳宏哲均為太保市第9屆第1選區市民代表，雙方去年互提罷免案，林淑勉為第二階段罷免連署門檻，持連署書向多人蒐集姓名及身分證字號等資料，並以「反對罷免」、「幫忙不要被罷免」等說法取得簽名，未明確告知為罷免吳宏哲連署書。
法院認為，多名證人在偵查中均證稱，若知道是罷免吳宏哲連署書，不會簽署或會再考慮，顯示連署並非出於真實意願。林淑勉事後再將相關連署資料送交嘉義縣選委會，作為罷免案成立依據，已侵害民眾行使罷免權自由意志，也影響選委會查核連署結果正確性。
判決書指出，林淑勉身為民意代表，理應遵守個資法及選罷法相關規定，卻以不實方式蒐集、利用他人個人資料進行假冒連署，不僅損害民眾權益，也危及罷免制度的公平與正確性；審酌其犯後否認犯行、被害人數及犯罪手段，量處有期徒刑8個月，宣告褫奪公權2年。
林淑勉發表聲明表示，她從政近12年來，始終秉持清白參政、監督市政、服務市民初心，問心無愧，罷免連署期間，親自向里民說明並爭取支持，堅信所有連署出於民意表達，絕無欺騙或不法情事，無法接受嘉義地方法院一審判決結果，將依法提起上訴。
林淑勉也說，對於一審法官受到誤導，她一定要爭取改判無罪，面對外界政治打壓與司法挑戰，她會堅持到底，希望透過二審程序捍衛清白，感謝所有支持與鼓勵她的朋友，她會坦然面對、勇敢承擔，相信司法終將還原事實，公道自在人心。
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