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23年警職蒙陰影！嘉市警偵查隊分隊長涉勾結電玩業者 今羈押禁見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義警察局第一警分局偵查隊何姓分隊長涉嫌與轄區連鎖電子遊藝場業者往來密切，疑涉貪汙及洩密等罪嫌，遭嘉義地檢署指揮調查局南部地區機動工作站展開搜索、約談。經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見，法院歷經檢辯雙方長時間攻防後，今天凌晨裁定何姓分隊長羈押禁見，震撼嘉義警界。

警察局表示，全案目前由司法機關依法偵辦中，基於偵查不公開原則，不便對案情多作說明。由於何員已遭法院裁定羈押禁見，將依相關規定予以停職，靜待司法調查結果。

檢調指出，日前接獲檢舉，懷疑何姓分隊長與轄區一家連鎖電子遊藝場業者關係密切，疑有不當利益往來及洩漏偵查資訊情形。專案小組於9日發動搜索行動，前往第一警分局及何員住處等共5處地點蒐證，並拘提何姓分隊長到案說明，同時傳喚相關業者及涉案人員共7人接受調查。

由於何姓分隊長在到案後拒絕接受夜間偵訊，隨後被帶往嘉義縣調查站接受訊問，再移送嘉義地檢署複訊。檢察官認為何姓分隊長及涉案遊藝場業者涉犯貪汙、洩密等罪嫌重大，且有羈押原因與必要性，因此向法院聲請羈押禁見。

法院開庭後，經檢察官與辯護律師長時間攻防論辯，直到凌晨2時許才作出裁定。法官認定何姓分隊長犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁止接見、通信；涉案遊藝場業者則以30萬元交保，並限制住居於嘉義市。另外，林姓被告及蒲姓被告則分別以3萬元及8萬元交保，其餘人員訊後請回。

據了解，何姓分隊長從警已23年，基層警員出身，歷經派出所勤務歷練後，通過甄試轉任刑事體系，曾在第二警分局偵查隊服務，去年由第一警分局偵查隊小隊長升任分隊長。何員辦案表現積極，曾參與多起重大詐騙集團案件偵破工作，表現受到肯定，原本還被列入今年模範警察提報人選評估名單。

不過，警方透露，何員過去在派出所服務期間曾有懲處紀錄，因此在分局遴選會議中，最終未獲推薦參加模範警察選拔。警局強調，警察風紀不容挑戰，對於員警涉及貪汙、洩密或其他不法情事，絕不護短，一旦查證屬實，將依法從嚴究辦，以維護警察執法公信力及社會大眾對警察機關的信任。

嘉義市警察局第一警分局偵查隊何姓分隊長涉嫌與轄區連鎖電子遊藝場業者往來密切，疑涉貪汙及洩密等罪嫌，經檢聲請羈押禁見，法院歷經檢辯雙方長時間攻防後，今天凌晨裁定何姓分隊長羈押禁見。記者魯永明／攝影
嘉義市警察局第一警分局偵查隊何姓分隊長涉嫌與轄區連鎖電子遊藝場業者往來密切，疑涉貪汙及洩密等罪嫌，經檢聲請羈押禁見，法院歷經檢辯雙方長時間攻防後，今天凌晨裁定何姓分隊長羈押禁見。記者魯永明／攝影

嘉義 警察 貪汙

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