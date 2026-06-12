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移工持2長槍...幫雇者果園「驅猴」 犯重罪自己反遭驅逐出境

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

越南籍阮姓失聯移工受雇在台中和平山區果園工作，非法持有2把長槍替雇者「驅趕猴子」，警方、移民署循線稽查時，阮自己逃逸而待在工寮的妻子被抓，阮男近期才落網；法院認阮對治安威脅相對低，減刑後依槍砲罪判他1年8月，但仍將他驅逐出境，可上訴。

檢警調查，阮男2022年受王姓男子雇用在和平區果園工作，同年3月起持有1把改造長槍，後又於2022年4月再花5000元向朋友買了第2把改造長槍，阮持槍用來協助王男果園農作時驅趕猴子，平時則放在工寮保存。

警方、移民署接獲檢舉有失聯移工，2022年10月25日到場查緝時，發現阮男的同鄉妻子為失聯移工，但阮男當下則逃逸，工寮內也被起獲2把改造槍長槍、制式散彈、鋼珠等物，阮男近期才落網遭起訴。

台中地院審理時，阮男均坦承不會，有扣案槍彈、檢警調查事證可佐。

中院審酌，阮犯槍砲罪是3年以上10年以下徒刑，刑度不輕，其持有動機是為協助雇者驅趕猴子，與持槍傷人有所不同，且無證據顯示他持槍另犯罪。

中院認為，現場工寮人煙罕至，外人難以接觸發現，對社會治安及一般民眾人身安全威脅較低，且查獲2把長槍，與大量擁槍自重、專門恃槍為非作歹之人當有不同，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院考量，槍枝是我國法律嚴格禁止的違禁物，阮在現今槍砲氾濫之際仍持有，漠視法規，且2把槍被查獲時處於隨時可使用狀態，依非法持有可發射金屬或子彈具有殺傷力之槍枝罪，判他1年8月徒刑，併科罰金6萬元。

中院也說，阮2020年2月以工作名義來台，同年8月連續曠職3日遭撤銷、廢止拘留許可，仍在台非法拘留、犯罪，考量已對社會秩序、治安產生重大違害，諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

移工 移民署 猴子

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