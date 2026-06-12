友住處遭鄰居狗大小便 男出氣狗屋放鞭炮、掃射鋼珠彈判拘役40天

陳姓男子不滿林姓飼主在住處前狗屋養的小狗，常在蔣姓友人住處附近大小便，為了出氣，自行在某日清晨5點半，到狗屋燃放兩盒鞭炮，並持鋼彈BB槍射擊狗屋至少5槍嚇狗後逃離。法官將陳男依恐嚇危害安全罪判處拘役40天，易科罰金得4萬元。

基隆地院判決書指出，陳男因不滿林姓飼主飼養的小狗，在陳的友人蔣姓男子（林女的鄰居）住所附近隨地大小便，民國113年9月12日清晨5時30許，陳自行攜帶鞭炮及鋼彈槍至林住所前先等待時機。

陳男隨後自行走到狗屋前燃放兩盒鞭炮，並持鋼彈BB槍射擊林所養小狗的狗屋後，再通知不知情的郭姓友人騎乘機車載陳離開。林女發現狗屋被「槍擊」受到驚嚇，立即報警，警方採證在狗屋周遭查扣5顆鋼珠彈。

林女認為對方此舉害她心生畏懼，並足以危害所養小狗的生命、身體安全。

警方依車號追查陳男到案，陳男並未住現場附近，他坦承犯行，但供稱鋼彈BB槍已丟棄，並未扣案，警方將陳男依恐嚇危害安全罪送辦，經檢方偵查終結，聲請簡易判決處刑。

法官審理指出，陳男在林女住處前對狗屋，燃放鞭炮、開BB槍射擊行為，觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，審酌他坦承犯行、犯後態度及警方搜證相關證據、被害人證詞，判處陳男拘役40天，可易科罰金。全案可上訴

法官說，刑法第305條，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。