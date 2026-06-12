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花蓮營養午餐標案涉嫌圖利廠商 副縣長顏新章訊後百萬元交保
花蓮副縣長顏新章涉嫌4年前在縣府辦理國中小營養午餐標案時圖利廠商，遭檢調搜索約談，昨天深夜移送花蓮地檢署，檢察官複訊1個多小時後，今天凌晨諭知顏新章100萬元交保。
據了解，這件標案總額共2.7億元，當時有7家業者投標，其中1家原本因資格不符被取消，縣府教育處後來撤銷原標案，分成10個小標案，並刪除相關資格限制，讓業者得以重新投標並得標，檢調懷疑背後就是由顏新章指示，涉嫌圖利特定業者。
檢調上月搜索縣府教育處並約談縣府科長、縣議員等，6人獲交保；昨早再搜索副縣長室等處，帶回顏及證人代理祕書長饒忠，饒忠昨天晚間10時許以證人身分移送複訊，一個多小時後請回。
顏新章則是在昨天深夜11時45分移送到花蓮地檢署，由檢察官訊問，今天凌晨1時許獲100萬元交保，他面對媒體詢問時，僅面露微笑，不發一語。
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