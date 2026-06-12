境外勢力滲透拉警報…北檢點名三大選舉威脅 全面備戰查黑金

年底選戰腳步逼近，台北地檢署11日前往調查局台北市調查處舉辦選舉查察座談，針對本次選舉面臨的假訊息、境外勢力、異常資金流動三項嚴峻挑戰進行意見交流，期勉調查局能統合戰力、掌握情資、縝密蒐證、強力查緝、嚴懲不法。

北檢檢察長王俊力表示，調查機關以往對於境外勢力介選有豐富查緝經驗，期許調查機關善用資金清查專長，透過清查地下匯兌、詐欺及洗錢等不法金流異常入境擾動過程，挖掘境外勢力介選不法犯行，並溯源追查境外敵對勢力在台協力者或受派遣之人，剷除境外敵對勢力在台協力組織。

王俊力強調，本次選舉面臨三項嚴峻挑戰，一是地方選舉易有結構性賄選、假訊息快速傳播及境外勢力介選，檢察機關應事先研議查察作為及規劃，對結構性賄選應有長線佈局及溯源追查計劃。

其次是杜絕假訊息擴散部分應建立即時調查、澄清及下架標準作業，最後對於境外勢力介選，除應注意異常資金進出外，更應注意異常涉外活動，藉由嚴密選舉查察規劃，杜絕各類妨害選舉不法犯行。

台北市調查處負責選舉查察轄區涵蓋整個台北市，歷次選舉提報許多重要妨害選舉情資，分析以往107年、111年地方公職人員選舉及109年、113年中央公職人員選舉查察案件類型，除賄選、幽靈人口、妨害名譽等基本型態有重要查察成效外，特別對近年嚴重危害選舉公平性的境外勢力介選案件，積極蒐報情資，破獲多起案件，績效亮眼。

本次座談會由台北市調處長許銘侑率領選舉查察業務主管，以及大安、中正、中山、松山、機動站主管共同與會，會中由機動站、中山站、資安科就反滲透法案例及假訊息防制進行報告，並由北檢主任檢察官李仲仁，針對妨害選舉案例研析及策進進行專題報告，最後針對目前妨害選舉所面臨問題與挑戰意見交流。

與會人員還包括北檢選舉查察分區督導主任檢察官郭進昌、黃育仁、曾揚嶺、林彥均等。