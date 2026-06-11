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花蓮2.7億營養午餐弊案擴大 副縣長顏新章深夜移送複訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，檢調懷疑副縣長顏新章涉嫌圖利廠商，搜索副縣長室等處，帶回顏新章與證人代理祕書長饒忠。今晚11時45分顏移送花蓮地檢署，臉帶微笑未回應媒體提問，隨後被帶入複訊。

縣府4年前招標國中小營養午餐，有7家業者投標，其中一家因資格不符被取消，教育處後來撤銷原標案，並刪除相關資格限制，讓原本不符資格的業者成功重新投標並得標。

檢調接獲檢舉，懷疑官員涉嫌圖利業者，上月搜索教育處，帶回教育處盧姓前科長、縣議員吳東昇及業者等，共6人交保。

據了解，檢調懷疑顏新章指示下屬修改資格限制，讓原本不符資格的業者得以參與標案，後來還順利得標。顏新章是以圖利罪嫌被告人身分帶回，深夜送到花蓮地檢署複訊，饒忠則以證人身分約談，饒晚上11時38分離開地檢署。

縣府回應，偵辦中案件依法偵查不公開，皆積極配合司法調查。檢方表示，將會進一步對外說明。

花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，檢調懷疑副縣長顏新章涉嫌圖利廠商，帶回顏新章與，今晚11時45分顏移送花蓮地檢署，臉帶微笑未回應媒體提問，隨後被帶入複訊。記者王思慧／攝影
花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，檢調懷疑副縣長顏新章涉嫌圖利廠商，帶回顏新章與，今晚11時45分顏移送花蓮地檢署，臉帶微笑未回應媒體提問，隨後被帶入複訊。記者王思慧／攝影

花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，檢調懷疑副縣長顏新章涉嫌圖利廠商，帶回顏新章與，今晚11時45分顏移送花蓮地檢署，臉帶微笑未回應媒體提問，隨後被帶入複訊。記者王思慧／攝影
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營養午餐 花蓮 弊案

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