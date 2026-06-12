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營養午餐弊案 花蓮副縣長顏新章遭約談

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣政府推動的免費<a href='/search/tagging/2/營養午餐' rel='營養午餐' data-rel='/2/105095' class='tag'><strong>營養午餐</strong></a>疑爆發<a href='/search/tagging/2/弊案' rel='弊案' data-rel='/2/227650' class='tag'><strong>弊案</strong></a>，副縣長顏新章以嫌疑人身分被檢調約談。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，副縣長顏新章以嫌疑人身分被檢調約談。圖／聯合報系資料照片

花蓮檢調偵辦二點七億元國中小營養午餐弊案，上月搜索縣府教育處約談相關人員，事後六人交保。案情昨向上延燒，檢調懷疑副縣長顏新章涉圖利廠商，昨再搜索副縣長室等處，帶回顏及證人代理祕書長饒忠。

此案發生於四年前，縣府招標二點七億元的國中小營養午餐，共七家業者投標，其中一家因資格不符被取消，縣府教育處後來撤銷原標案，分成十個小標案，並刪除相關資格限制，讓原本不符資格的業者成功重新投標並得標。

檢調接獲檢舉，懷疑有官員涉嫌圖利業者，上月搜索教育處，帶回教育處盧姓前科長、縣議員吳東昇及業者等，盧廿萬元交保、吳及卓、廖姓業者三人均是卅萬元。

據了解，檢調偵辦，查出其間涉及複雜官商關係，懷疑顏新章涉嫌指示下屬修改資格限制，讓原本不符資格的業者得以參與標案並得標。昨再到副縣長室、顏的住處及戶籍地搜索，顏新章以圖利罪嫌被告身分帶回，昨天深夜移送花蓮地檢署複訊，饒忠則以證人身分約談。

縣府三長有兩人遭到約談，地方震撼。縣府回應，依法偵查不公開，皆積極配合司法調查。

弊案 營養午餐 吳東昇

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