營養午餐弊案 花蓮副縣長顏新章遭約談

花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，副縣長顏新章以嫌疑人身分被檢調約談。圖／聯合報系資料照片

花蓮檢調偵辦二點七億元國中小營養午餐弊案，上月搜索縣府教育處約談相關人員，事後六人交保。案情昨向上延燒，檢調懷疑副縣長顏新章涉圖利廠商，昨再搜索副縣長室等處，帶回顏及證人代理祕書長饒忠。

此案發生於四年前，縣府招標二點七億元的國中小營養午餐，共七家業者投標，其中一家因資格不符被取消，縣府教育處後來撤銷原標案，分成十個小標案，並刪除相關資格限制，讓原本不符資格的業者成功重新投標並得標。

檢調接獲檢舉，懷疑有官員涉嫌圖利業者，上月搜索教育處，帶回教育處盧姓前科長、縣議員吳東昇及業者等，盧廿萬元交保、吳及卓、廖姓業者三人均是卅萬元。

據了解，檢調偵辦，查出其間涉及複雜官商關係，懷疑顏新章涉嫌指示下屬修改資格限制，讓原本不符資格的業者得以參與標案並得標。昨再到副縣長室、顏的住處及戶籍地搜索，顏新章以圖利罪嫌被告身分帶回，昨天深夜移送花蓮地檢署複訊，饒忠則以證人身分約談。

縣府三長有兩人遭到約談，地方震撼。縣府回應，依法偵查不公開，皆積極配合司法調查。