快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

聽新聞
0:00 / 0:00

中科三期七星園區環評訴訟 二審廢棄發回更審

中央社／ 台北11日電

環保署（已改制為環境部）通過中科三期七星園區環評，居民請求撤銷環評，一審勝訴。二審今天認為原判決有不適用法規及不備理由的違誤，廢棄原判發回台北高等行政法院更審。

全案緣於，中科三期七星園區由中部科學園區管理局編製第二階段環評書初稿，於民國105年7月22日轉送環保署審查，環保署於107年11月6日公告審查結論為通過第二階段環評審查。

居民、農民不服本案通過環境影響評估審查，提起訴願遭駁回，提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分。

一審台北高等行政法院認為，評估書沒對園區廠商煙道排放的全部致癌化學物質，對人體健康造成風險做完整評估，判決居民勝訴。

環團表示，這是台灣第1件遭法院撤銷的二階環評案。

案經上訴，二審由最高行政法院審理；根據最高行政法院新聞稿，二審認為，危害性化學物質是否可能產生意外洩漏的情形，應依健康風險評估技術規範關於排放源確認規定予以評估。

二審認為，原判決未究明評估書關於以煙道檢測結果所得危害性化學物質排放量的計算，究竟有何可能發生意外洩漏情形而漏未併予估算之情事，復未盡職權調查義務予以釐清，逕認評估書所載各危害性化學物質排放量，係非經估算意外洩漏時可能產生的排放量，尚嫌速斷。

另一方面，中科管理局已說明危害性化學物質未納入健康風險評估及不為劑量效應評估的理由，二審認為，原審未調查並敘明究竟有何其他相關文獻資料，未經評估書參考引用納入評估，以至於影響健康風險評估的結果，也有判決不適用法規、適用不當及不備理由之違誤，因此廢棄發回更審。

環保署 中科 環評

延伸閱讀

男殺樓上夫妻未做精神鑑定 死刑撤銷 最高法院發回更審

毒犯毒駕撞斷警所長腿 彰院法官請回引議…二審撤銷發回理由曝光

吳龍滿當2童面殺死父母未做精神鑑定死刑撤銷 死者家屬痛罵「無恥」

班級秩序差影響教學進度 國小老師被記申誡…提訴訟敗訴

相關新聞

更生保護辦「粽情粽意」活動 法務部：實踐修復式司法精神

端午節前夕台灣更生保護會台北分會舉辦「更生傳愛，司法溫暖粽情粽意」活動，由法務部部長鄭銘謙、台北地檢署檢察長王俊力、更保台北分會主任委員林炳耀與耕心希望協會安置戒癮更生人共同包製端午粽，並將物資送至弱勢更生家庭、獨居更生長者及創世基金會志工與植物人家庭。

柯文哲涉貪案上二審「第1件」裁定出爐：李文娟、端木正延長科控8月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率等案上訴二審，台灣高等法院合議庭今裁定前木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正自6月15日起延長接受適當的科技監控8月，這是全案進入二審以後法官作出的「第1件」裁定。

續命針只是營養針！涉詐團購主延押2月 議員、家屬怒批：繼續騙

豐原一家五口命案主犯李姓團購主，涉詐案有新進展！台中地方法院今日再度裁定將李姓團購主延長羈押2個月。長期協助被害人的台中市議員謝志忠與僅存的家屬王家二女婿皆大表支持。謝志忠表示，李姓團購主聲稱需施打「續命針」，經法院查明為一般營養針，顯見至今仍無悔意，令人無法接受。

怒斥保育類動物捕食鴿子遭認定騷擾送辦 北市動保處曝法規定義

北市日前一名女子看到二級保育類動物鳳頭蒼鷹正在叼捕鴿子，怒吼「放開牠」，並將影片放上網，卻遭警方送辦，不過北檢認定，未達騷擾程度給予不起訴處分。動保處表示，法條上確實對於騷擾認定較為嚴謹，通常是有長期干擾或導致動物傷殘等具體影響才會起訴，但民眾若有發現野生動物仍應遵守「三不原則」避免觸法。

新北市議員卓冠廷助理拚初選 AI惡搞同黨議員圖文開酸遭訴

民進黨新北市議員卓冠廷一名黃姓女助理，今年初於議員初選期間，將陳姓同事利用AI惡搞同黨議員廖宜琨的個人照片結合「初選穩啦，哈囉！我在西班牙！」等文字生成圖文，以通訊軟體轉傳到「樹林人」社群，還留言帶風向開酸，遭新北地檢署依違反個人資料保護法起訴。

花蓮2.7億元營養午餐案往上延燒 副縣長顏新章遭搜索約談

花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，檢調今天一早搜索副縣長顏新章辦公室等處，目前顏以嫌疑人身分被帶到調查站約談，代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。