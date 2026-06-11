聽新聞
0:00 / 0:00
更生保護辦「粽情粽意」活動 法務部：實踐修復式司法精神
端午節前夕台灣更生保護會台北分會舉辦「更生傳愛，司法溫暖粽情粽意」活動，由法務部部長鄭銘謙、台北地檢署檢察長王俊力、更保台北分會主任委員林炳耀與耕心希望協會安置戒癮更生人共同包製端午粽，並將物資送至弱勢更生家庭、獨居更生長者及創世基金會志工與植物人家庭。
法務部表示，更生朋友透過公益服務關懷弱勢及被害人家庭，不僅展現復歸成果，也實踐修復式司法精神。未來將持續結合政府與民間力量，協助更生人穩定復歸社會。
為協助戒癮更生人重返社會，台灣更生保護會於全國設置32處安置處所，提供居住、生活支持及戒癮輔導，並結合技能培訓、就業轉銜與創業輔導，協助培養自立能力。
此外，台北地檢署與台灣更生保護會台北分會也持續推動職業訓練、就業輔導、戒治安置及庇護廚房計畫，協助更生人累積工作經驗。
這次公益活動由更生朋友親手製作「雅饌美味」南北粽及烘焙點心禮盒，展現改過向善、回饋社會的成果，同時結合元大文教基金會、東森社會福利慈善基金會及花仙子股份有限公司等民間資源捐贈成人紙尿褲、防護墊、洗髮精及洗衣精等生活照護用品，協助減輕植物人家庭照護與經濟負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。