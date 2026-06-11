柯文哲涉貪案上二審「第1件」裁定出爐：李文娟、端木正延長科控8月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率等案上訴二審，台灣高等法院合議庭今裁定前木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正自6月15日起延長接受適當的科技監控8月，這是全案進入二審以後法官作出的「第1件」裁定。

柯文哲案一審共11名被告接受審判，除台北市前副市長彭振聲、都委會前執秘邵珮判決緩刑確定之外，有9名被告要再戰二審；台灣高等法院上月25日分案，由呂寧莉任受命法官、邱滋杉擔任審判長，劉兆菊任陪席法官共組合議庭審理。

一審李文娟依共同公益侵占等罪判應執行有期徒刑1年4月，端木正依行使業務登載不實罪判處有期徒刑1年，2人過去的科技監控強制處分期限，即將於本月14日屆滿。

李文娟的律師主張，李文娟所涉刑度不重，且已提出150萬元具保金，目前無收入，不具謀生能力，無逃亡海外生活財力及身份背景，無棄保潛逃的必要，沒有必要再對她施以科技監控處分等。

端木正的律師主張，端木正偵查時已繳付100萬元保證金，目前需照顧年邁母親，無棄保潛逃的可能及必要性，沒有再對他延長科技監控的必要。

不過，合議庭裁定指出，我國四面環海，有偷渡潛逃的危險，就我國司法實務經驗以觀，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國内事業、財產及親人棄保潛逃出境情事，因此裁定延長2人的科技監控8月。

會計師端木正。圖／聯合報系資料照片