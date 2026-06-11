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續命針只是營養針！涉詐團購主延押2月 議員、家屬怒批：繼續騙

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

豐原一家五口命案主犯李姓團購主，涉詐案有新進展！台中地方法院今日再度裁定將李姓團購主延長羈押2個月。長期協助被害人的台中市議員謝志忠與僅存的家屬王家二女婿皆大表支持。謝志忠表示，李姓團購主聲稱需施打「續命針」，經法院查明為一般營養針，顯見至今仍無悔意，令人無法接受。

謝志忠表示，李姓團購主至今的態度極其惡劣，不僅對被害人毫無歉意，甚至到了法庭上還想利用「續命針」這種荒謬的藉口來欺騙法官、企圖脫罪。幸好法官明察秋毫，當場打臉其謊言。

謝志忠強調，他完全支持法院這次的延押裁定，這才能確保司法程序順利進行，避免其交保後產生串證、滅證或任何干擾司法的風險。他更直言：「這種人應該直接延押到判決定讞，直接入監服刑，付出應有的代價，才能真正還給社會公道。」

承受巨大痛苦的被害家屬王家二女婿表示，他完全支持法官延押的裁定，甚至應該延押到判刑定讞，直接入獄執行，不要再出來害人了，做壞事的人都應該要付出法律代價，還給家屬及社會一個公道。

地方人士指出，該名李姓團購主先前因涉及龐大金額的團購詐騙案遭羈押，由於影響層面廣泛，地方關切聲浪不斷。如今隨著「續命針」謊言被戳破、法院強勢裁定延押，也讓引頸期盼司法正義的被害人們稍微鬆了一口氣。

李姓團購主法庭上妄想用「續命針」藉口來欺騙法官、企圖脫罪，市議員謝志忠強調，幸好法官明察秋毫，當場打臉其謊言，完全支持法院的延押裁定。記者黑中亮／攝影
李姓團購主法庭上妄想用「續命針」藉口來欺騙法官、企圖脫罪，市議員謝志忠強調，幸好法官明察秋毫，當場打臉其謊言，完全支持法院的延押裁定。記者黑中亮／攝影

台中市 謝志忠 詐騙

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