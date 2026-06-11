花蓮2.7億元營養午餐案往上延燒 副縣長顏新章遭搜索約談

花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，檢調今天一早搜索副縣長顏新章辦公室等處，目前顏以嫌疑人身分被帶到調查站約談，代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。

花蓮過去針對國中小營養午餐招標，年度經費高達2.7億元，當時有7家業者投標，其中1家因資格不符被取消，縣府教育處後續將原本的標案撤銷，改成10個小標案，更刪除相關資格限制，讓原本不符合資格的另1家成功重新投標並得標，檢調質疑涉嫌圖利業者。

據了解，檢調今天出動搜索顏新章辦公室等處，饒忠及部分一級主管也被帶回訊問。

檢調於5月搜索縣府教育處等處，經漏夜偵訊後，教育處盧姓前科長20萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇及卓姓、廖姓業者均以30萬元交保，目前已有6人交保。

花蓮縣政府表示，有關媒體揭漏「營養午餐偵辦進度」，該報導內容未經證實，且無消息來源，不予評論，縣府強調，偵辦中案件依法偵查不公開，本府皆積極配合司法調查。

花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，副縣長顏新章以嫌疑人身分被檢調約談。圖／聯合報系資料照片