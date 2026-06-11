1年交通違規超過200筆 台南男4次遭扣押存款才繳清

北市日前一名女子看到二級保育類動物鳳頭蒼鷹正在叼捕鴿子，怒吼「放開牠」，並將影片放上網，卻遭警方送辦，不過北檢認定，未達騷擾程度給予不起訴處分。動保處表示，法條上確實對於騷擾認定較為嚴謹，通常是有長期干擾或導致動物傷殘等具體影響才會起訴，但民眾若有發現野生動物仍應遵守「三不原則」避免觸法。

2026-06-11 17:09