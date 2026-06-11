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1年交通違規超過200筆 台南男4次遭扣押存款才繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

31歲許姓男子前年駕駛汽車超速、未繳交停車費及高速公路通行費等交通違規共欠繳202筆、合計8萬4000元，逾期未繳納，去年又欠繳牌照稅等，累計移送強制執行207筆、合計9萬8448元，行政執行署台南分署去年7月收案後，四度核發執行命令扣押其存款，終於足額扣得存款。

台南分署統計，許於112-113年間駕駛汽車超速、未依規定繳交停車費、行駛高速公路電子收費車道未依繳交通行費、在多車道左轉彎，不先駛入內側車道等交通違規，欠繳202筆、金額合計8萬4000元，經通知限期繳納，逾期未繳納。

另許欠繳去年度使用牌照稅、公路使用養護安全管理費、公路法罰鍰、停車費等5筆，金額合計1萬4448元，累計移送207筆、移送金額合計9萬8448元。

台南分署表示，執行人員於去年7月間收案後，發現他有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款債權，僅扣得684元。今年2月、4月及5月間陸續核發執行命令扣押存款，終於足額扣得存款。

台南分署呼籲，為配合行政院政策，加強執行相關罰鍰案件，請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，將強力執行。

台南分署指出，許男累計移送強制執行207筆、合計9萬8448元，於去年7月收案後，四度核發執行命令扣押其存款，終於足額扣得存款。圖／本報資料照
台南分署指出，許男累計移送強制執行207筆、合計9萬8448元，於去年7月收案後，四度核發執行命令扣押其存款，終於足額扣得存款。圖／本報資料照

台南 罰款

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