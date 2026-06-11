婦吃壽司踩空骨折求償百萬 法官認回頭疏忽判敗訴

吳姓婦人前往高雄某間連鎖壽司店用餐，離開座位步下台階時因踩空跌倒骨折，怒告業者求償百萬元。高雄地院勘驗監視器畫面，發現吳婦當時回頭張望才不慎踩空，判吳婦敗訴。

高雄地方法院判決指出，吳姓婦人民國111年8月8日晚間至高雄義享天地某間連鎖壽司店用餐，晚間近8時用餐完畢準備離開座位，步下用餐區台階時，不慎踩空跌倒，導致第二腰椎壓迫性骨折、骨盆骨折及左手橈骨骨折等傷害。

吳婦與家屬主張，分店餐桌椅固定無法移動，且座位區台階與走道有顯著高低差，動線設計不良，導致消費者有踩空受傷風險。吳婦為此向業者求償醫藥費、精神慰撫金等共新台幣100萬元，其4名親屬也各求償10萬元精神慰撫金。

高雄地院審理時，業者則抗辯，分店座席高度符合建築技術規則，各座席均張貼醒目的黃色「高差注意」警示標語，並設有防滑條。顧客入座及離席均可攙扶穩固座椅，並無妨礙行走安全狀況，吳婦跌倒是因自己未注意步伐導致。

法官調查發現，此店座位區台階落差為13.5公分，符合建築技術規則「應於18公分以下」規定；且台階邊緣皆貼有黃色警示貼條與防滑板，台階與走道地面顏色有別，足以讓消費者留意高低落差。

法官經勘驗案發當時監視器錄影畫面，發現同行親屬均已順利步下座位區，吳婦則是先向外移動至台階邊緣處時，自行轉頭往座位區內側張望有無遺漏物品，後續才踩空跌落。法官據此認定吳婦移動時未注意前方地面狀況，與餐桌椅及台階設置無因果關係，判決吳婦與家屬敗訴。全案可上訴。