快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

宮廟未用袋裝垃圾434包省3906元 清潔隊員貪汙罪判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市環境保護局永和區清潔隊陳姓隊員容許宮廟將未使用專用垃圾袋包紮的一般廢棄物直接投入垃圾車，使宮廟免予支付隨袋徵收清理費3906元，台灣高等法院審理，依貪汙圖利罪判陳有期徒刑10月，緩刑2年，褫奪公權1年。可上訴。

陳姓隊員2015年起擔任新北市政府環境保護局永和區清潔隊隊員，負責駕駛垃圾車循線、定點收運、社區收運一般廢棄物收集、清運處理等職務。

2021年1月1日起至2022年4月12日止，陳駕駛垃圾車前往新北市永和區安樂路455巷口停放，容許宮廟人員將未使用專用垃圾袋包紮的垃圾直接投入垃圾車內，共計434包，致宮廟人員獲取3906元不法利益。

一審時，法官將陳依圖利罪判處有期徒刑1年4月，褫奪公權1年。緩刑2年，陳不服，提起上訴。

二審審理認為，原判決就陳圖利他人之不法利益數額計算有誤，應審酌陳犯後始終坦承犯行，並於偵查中依檢察官認定不法利益繳交犯罪所得，犯後態度尚可，審酌陳犯罪動機是因宮廟接近市場出口常有民眾丟擲垃圾造成清潔問題，改判陳有期徒刑10月，緩刑2年，褫奪公權1年。

垃圾車示意圖／本報資料相片
垃圾車示意圖／本報資料相片

宮廟 廢棄物 貪汙

延伸閱讀

25元香菸換來貪汙罪！泰源監獄管理員判刑1年4月

幹盡壞事！彰化花壇鄉長霸凌清潔隊員又涉圖利 遭監院彈劾

台南香酥鴨店家酒駕撞死女清潔員 檢求刑10年：司法是來真的

只因電視吵霧峰男狠刺鄰居老翁主動脈 「沒錢不會逃」求交保遭駁

相關新聞

宮廟未用袋裝垃圾434包省3906元 清潔隊員貪汙罪判刑

新北市環境保護局永和區清潔隊陳姓隊員容許宮廟將未使用專用垃圾袋包紮的一般廢棄物直接投入垃圾車，使宮廟免予支付隨袋徵收清理費3906元，台灣高等法院審理，依貪汙圖利罪判陳有期徒刑10月，緩刑2年，褫奪公權1年。可上訴。

台中這處紅燈號誌「太昏暗」 他闖紅燈挨罰2700...法院幫撤單

台中王姓男子開車經西屯區闖紅燈挨罰2700元，他提行政訴訟主張號誌燈故障，台中市交通事件裁決處抗辯稱順向號誌燈面僅3分之2的LED燈不亮；法院勘驗畫面認為，現場燈號「明顯昏暗」，照度不足釀交通風險責在養護機關，難認王有過失，判撤銷原處分，可上訴。

祖產差點沒了！桃園男欠款近137萬不繳　查封前急拎百萬現金救房

桃園蕭姓男子因無照駕駛、未禮讓行人挨罰，加上欠繳130萬元房地合一稅，名下14筆祖產土地及建物在今年元月間遭行政執行署桃園分署查封，由於執行官排定於明天（12日（登門貼封條，擔心被家人責罵，蕭男前天抱著百萬元現金一次繳清。

吳龍滿當2童面殺死父母未做精神鑑定死刑撤銷　死者家屬痛罵「無恥」

高雄市苓雅區男子吳龍滿2023年不滿樓上鄰居吵鬧，當著2名幼兒的面持刀將小孩父母羅姓夫婦殺害致死，一、二審都判2個死刑應執行死刑，褫奪公權終身，最高法院審理卻認為吳未作精神鑑定，昨撤銷發回更審，死者蔡女父親今受訪時，哽咽氣罵「無恥」。

吳龍滿當2童面殺死父母未做「精神鑑定」死刑撤銷 當初未鑑定理由曝光

高雄市苓雅區男子吳龍滿2023年不滿樓上鄰居吵鬧，當著2名幼兒的面持刀將小孩父母羅姓夫婦殺害致死，一、二審都判2個死刑應執行死刑，褫奪公權終身，最高法院審理卻認為吳未作精神鑑定，昨撤銷發回更審；不過，根據一、二審判決，並非未做鑑定，而是吳龍滿多次不配合，甚至威脅鑑定團隊，二審法院曾多次詢問，吳龍滿仍拒絕接受進一步的鑑定。

鳳頭蒼鷹捕鴿生存實境 女怒吼放開 涉騷擾保育類不起訴

羅姓女子在台北市草地上看到二級保育類動物鳳頭蒼鷹正在叼捕鴿子，怒吼「放開牠」並拍攝影片上傳Threads遭檢舉。警政署保七總隊第四大隊警員依違反野生動物保護法送辦。羅女辯稱不知是保育類，台北地檢署認定，未達騷擾程度給予不起訴處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。