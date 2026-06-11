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台中這處紅燈號誌「太昏暗」 他闖紅燈挨罰2700...法院幫撤單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子開車經西屯區闖紅燈挨罰2700元，他提行政訴訟主張號誌燈故障，台中市交通事件裁決處抗辯稱順向號誌燈面僅3分之2的LED燈不亮；法院勘驗畫面認為，現場燈號「明顯昏暗」，照度不足釀交通風險責在養護機關，難認王有過失，判撤銷原處分，可上訴。

經查，王男2025年3月24日中午12點多開車經西屯區博館路、明禮街口，警方發現他闖紅燈開單舉發，經台中市交通事件裁決處對王處罰鍰2700元，記違規點數3點。

王不服提行政訴訟，主張當時路口號誌燈故障，他當下無法知悉燈號情形，主觀上欠缺故意或過失。

台中交裁處抗辯稱，依畫面路口僅順向號誌燈面約3分之2的LED燈泡不亮，但對向號誌燈泡亮度正常，不影響駕駛人辨識路口號誌，且除了王男外，其餘同向5輛機車都依號誌指示行止，主張駁回。

台中高等行政法院查，道路交通標誌標線號誌設置規則第200條第3款規定，除行人專用號誌外，在無障礙遮蔽及正常天候狀況下，號誌燈光之照度應能讓駕駛者於400公尺距離清楚看見燈色。

中高行說，這項燈光號誌照度的設置標準，具法規制效力，若號誌照度不足導致駕駛人不易在有效安全距離內清楚辨識，是主管機關未能適時養護完善的問題，其以此採證執法就有瑕疵，不能令駕駛人負故意或過失之責。

中高行勘驗畫面，發現王男固然闖紅燈，但當天正午日照充足，該燈號雖有亮度但「明顯昏暗」難認清晰，一般駕駛能否在400公尺距離可辨識，仍有疑問，且在陽光比對下昏暗不明，但下一個路口忠明路號誌明顯清晰可辨，認定該路口號誌照度確有明顯不足。

中高行認為，現場號誌照度不足，容易使駕駛人不易辨識誤為違規，造成的交通風險，責在主管的養護機關，難認王男有過失，判處撤銷原處分。

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

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