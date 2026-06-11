祖產差點沒了！桃園男欠款近137萬不繳　查封前急拎百萬現金救房

桃園蕭姓男子因無照駕駛、未禮讓行人挨罰，加上欠繳130萬元房地合一稅，名下14筆祖產土地及建物在今年元月間遭行政執行署桃園分署查封，由於執行官排定於明天（12日（登門貼封條，擔心被家人責罵，蕭男前天抱著百萬元現金一次繳清。

桃園分署表示，53歲蕭姓男子於2024年間，開車行經桃園市八德區永豐南路與廣福路口時，因無照駕駛遭警方攔查開罰；2025年間又行經介壽路行人穿越道時，未停讓行人，再遭裁罰，兩案合計罰鍰6萬9700元，但蕭男始終未繳納。

除交通違規外，蕭男於2024年間將持有未滿5年的大溪區社角段土地，以511萬餘元出售，依法應課徵個人房屋土地交易所得稅，經財政部北區國稅局桃園分局核定應補徵130萬元，但同樣逾期未繳。

交通罰鍰及欠稅案件分別移送行政執行後，桃園分署立即清查蕭男財產，發現其名下尚有繼承而來的14筆土地及1筆建物，於是今年1月向地政機關辦理查封登記，希望促使義務人主動出面清償或提出分期方案。

不過，蕭男收到查封通知後仍未現身，桃園分署因此排定6月12日前往建物現場張貼封條，並準備後續拍賣程序；驚聞祖產即將被正式查封、拍賣，蕭男才覺得事態嚴重，擔心遭責怪，本月9日攜帶百萬元現金到場，一次繳清交通罰鍰及欠稅款項，成功解除查封。

桃園分署指出，目前持續配合法務部行政執行署推動「交通專案」，針對欠繳交通違規罰鍰案件加強執行，以維護用路人生命、身體及財產安全。同時提醒民眾，無照駕駛、未停讓行人除將面臨高額罰鍰外，若拒不繳納，名下財產仍可能遭查封、拍賣。

桃園分署呼籲，民眾若出售符合房地合一稅課徵條件的不動產，應依法誠實申報並按時繳納稅款，切勿抱持僥倖心態。收到罰單或稅單後若置之不理，即使是繼承祖產，也可能成為強制執行標的，最後付出遠比原本更高的代價。