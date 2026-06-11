快訊

MLB／與新秀捕手首度搭配「狂搖頭」 大谷3責失本季最多：第一次難免

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

聽新聞
0:00 / 0:00

祖產差點沒了！桃園男欠款近137萬不繳　查封前急拎百萬現金救房

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園蕭姓男子因無照駕駛、未禮讓行人挨罰，加上欠繳130萬元房地合一稅，名下14筆祖產土地及建物在今年元月間遭行政執行署桃園分署查封，由於執行官排定於明天（12日（登門貼封條，擔心被家人責罵，蕭男前天抱著百萬元現金一次繳清。

桃園分署表示，53歲蕭姓男子於2024年間，開車行經桃園市八德區永豐南路與廣福路口時，因無照駕駛遭警方攔查開罰；2025年間又行經介壽路行人穿越道時，未停讓行人，再遭裁罰，兩案合計罰鍰6萬9700元，但蕭男始終未繳納。

除交通違規外，蕭男於2024年間將持有未滿5年的大溪區社角段土地，以511萬餘元出售，依法應課徵個人房屋土地交易所得稅，經財政部北區國稅局桃園分局核定應補徵130萬元，但同樣逾期未繳。

交通罰鍰及欠稅案件分別移送行政執行後，桃園分署立即清查蕭男財產，發現其名下尚有繼承而來的14筆土地及1筆建物，於是今年1月向地政機關辦理查封登記，希望促使義務人主動出面清償或提出分期方案。

不過，蕭男收到查封通知後仍未現身，桃園分署因此排定6月12日前往建物現場張貼封條，並準備後續拍賣程序；驚聞祖產即將被正式查封、拍賣，蕭男才覺得事態嚴重，擔心遭責怪，本月9日攜帶百萬元現金到場，一次繳清交通罰鍰及欠稅款項，成功解除查封。

桃園分署指出，目前持續配合法務部行政執行署推動「交通專案」，針對欠繳交通違規罰鍰案件加強執行，以維護用路人生命、身體及財產安全。同時提醒民眾，無照駕駛、未停讓行人除將面臨高額罰鍰外，若拒不繳納，名下財產仍可能遭查封、拍賣。

桃園分署呼籲，民眾若出售符合房地合一稅課徵條件的不動產，應依法誠實申報並按時繳納稅款，切勿抱持僥倖心態。收到罰單或稅單後若置之不理，即使是繼承祖產，也可能成為強制執行標的，最後付出遠比原本更高的代價。

桃園蕭姓男子因無照駕駛、未禮讓行人挨罰，加上欠繳130萬元房地合一稅，名下14筆祖產土地及建物在今年元月間遭行政執行署桃園分署查封，趕在明天上封條前，本月9日急繳清，執行署也行文地政事務所塗銷蕭男的不動產查封登記。圖／行政執行署桃園分署提供
桃園蕭姓男子因無照駕駛、未禮讓行人挨罰，加上欠繳130萬元房地合一稅，名下14筆祖產土地及建物在今年元月間遭行政執行署桃園分署查封，趕在明天上封條前，本月9日急繳清，執行署也行文地政事務所塗銷蕭男的不動產查封登記。圖／行政執行署桃園分署提供

桃園 行人

延伸閱讀

桃園男不甩136萬罰鍰和稅金！祖產遭查封「秒帶現金繳清」

涉詐扣押「阿法」大雨中競標 桃園分署歷經30次喊價這金額拍定

工業雙氧水漂白豬腸重罰5400萬 法拍僅清償6.7萬元

欠稅大戶案件 財部7月1日公告

相關新聞

祖產差點沒了！桃園男欠款近137萬不繳　查封前急拎百萬現金救房

桃園蕭姓男子因無照駕駛、未禮讓行人挨罰，加上欠繳130萬元房地合一稅，名下14筆祖產土地及建物在今年元月間遭行政執行署桃園分署查封，由於執行官排定於明天（12日（登門貼封條，擔心被家人責罵，蕭男前天抱著百萬元現金一次繳清。

吳龍滿當2童面殺死父母未做精神鑑定死刑撤銷　死者家屬痛罵「無恥」

高雄市苓雅區男子吳龍滿2023年不滿樓上鄰居吵鬧，當著2名幼兒的面持刀將小孩父母羅姓夫婦殺害致死，一、二審都判2個死刑應執行死刑，褫奪公權終身，最高法院審理卻認為吳未作精神鑑定，昨撤銷發回更審，死者蔡女父親今受訪時，哽咽氣罵「無恥」。

吳龍滿當2童面殺死父母未做「精神鑑定」死刑撤銷 當初未鑑定理由曝光

高雄市苓雅區男子吳龍滿2023年不滿樓上鄰居吵鬧，當著2名幼兒的面持刀將小孩父母羅姓夫婦殺害致死，一、二審都判2個死刑應執行死刑，褫奪公權終身，最高法院審理卻認為吳未作精神鑑定，昨撤銷發回更審；不過，根據一、二審判決，並非未做鑑定，而是吳龍滿多次不配合，甚至威脅鑑定團隊，二審法院曾多次詢問，吳龍滿仍拒絕接受進一步的鑑定。

鳳頭蒼鷹捕鴿生存實境 女怒吼放開 涉騷擾保育類不起訴

羅姓女子在台北市草地上看到二級保育類動物鳳頭蒼鷹正在叼捕鴿子，怒吼「放開牠」並拍攝影片上傳Threads遭檢舉。警政署保七總隊第四大隊警員依違反野生動物保護法送辦。羅女辯稱不知是保育類，台北地檢署認定，未達騷擾程度給予不起訴處分。

見牠捕食鴿子！女怒斥嚇跑保育類「鳳頭蒼鷹」 獲不起訴

羅姓女子看到保育類動物鳳頭蒼鷹正在捕食鴿子，當場大聲怒斥，導致鳳頭蒼鷹受驚飛離，遭警方依違反野生動物保育法移送。羅女辯稱...

詐賣2.9億法拉利！賽車手陳肯特3月原訂宣判...再開辯論 檢：拖延訴訟

雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元，還被查出利用賭博網站洗錢、增資，檢依詐欺、組織等罪嫌起訴；台中地院原訂3月19日宣判後改再開辯論，今開庭陳部分認罪坦承，但包括檢察官、告訴代理人都主張他有延滯訴訟行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。