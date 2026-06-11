鳳頭蒼鷹捕鴿生存實境 女怒吼放開 涉騷擾保育類不起訴

羅姓女子在台北市草地上看到二級保育類動物鳳頭蒼鷹正在叼捕鴿子，怒吼「放開牠」並拍攝影片上傳Threads遭檢舉。警政署保七總隊第四大隊警員依違反野生動物保護法送辦。羅女辯稱不知是保育類，台北地檢署認定，未達騷擾程度給予不起訴處分。

鳳頭蒼鷹（學名Accipiter trivirgatus），別名臺灣鳳頭蒼鷹、鳳頭鷹、粉鳥鷹，是農業部公告的二級保育類野生動物，依野生動物保育法規定保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

羅女被檢舉，今年1月22日在北市中山區長安東路一段巷弄旁的草地上，見鳳頭蒼鷹叼捕鴿子，當場大聲怒吼「放開牠！」等語，鳳頭蒼鷹驚嚇飛離。羅女將此事影片發布在Threads，「路過原以為牠們正在交配，突然看到老鷹抓著鴿子」、「我立馬怒吼：放開牠」。

羅女到案供稱，她看到老鷹抓著鴿子翅膀，基於救助生命的想法才接近喝斥，不知老鷹是保育類野生動物。

檢方認定，羅女未持用任何器物接觸、追逐、圍捕或持續干擾鳳頭蒼鷹，鳳頭蒼鷹無受傷、受困或無法自由活動，羅女行為尚未達到野生動物保護法規定騷擾的程度，全案罪嫌不足不起訴。