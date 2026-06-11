見牠緊抓鴿子！女怒斥嚇跑保育類「鳳頭蒼鷹」 獲不起訴

保育類的鳳頭蒼鷹示意圖。本報資料照／記者胡蓬生攝影

羅姓女子看到保育類動物鳳頭蒼鷹正在捕食鴿子，當場大聲怒斥，導致鳳頭蒼鷹受驚飛離，遭警方依違反野生動物保育法移送。羅女辯稱當時不知道鳳頭蒼鷹是保育類動物，北檢依罪嫌不足不起訴處分。

檢方指出，鳳頭蒼鷹是經行政院農業委員會（現改制為農業部）所公告的二級保育類野生動物，野生動物保育法第18條第1項規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

檢方表示，羅女於今年1月22日上午9時許，在台北市中山區長安東路一段52巷旁的草地上，看到鳳頭蒼鷹叼捕鴿子之際，為了避免鴿子遭捕食，當場大聲怒吼「放開牠！」等語，致鳳頭蒼鷹受驚飛離。

羅女將整個過程拍攝影片後，上傳到社群媒體Threads帳號，並發文稱「路過原以為牠們正在交配，突然看到老鷹抓著鴿子」、「我立馬怒吼：放開牠」。民眾發現後檢舉，經內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊警員循線查獲，並依違反野生動物保育法移送法辦。

羅女在警詢時辯稱，她當時見老鷹抓著鴿子翅膀，擔心鴿子受傷，基於救助生命的想法才接近並大聲喝止，她不知道那隻老鷹是保育類野生動物。

檢方表示，羅女當天除了出聲喝斥外，未持用任何器物接觸、追逐、圍捕或持續干擾鳳頭蒼鷹的活動，也沒有造成鳳頭蒼鷹受傷、受困或無法自由活動的結果，尚未達到野生動物保育法規定騷擾的程度，認為羅女罪嫌不足，依法不起訴處分。