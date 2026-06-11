「看到有小強地上爬…」男Google亂留餐廳負評 加重誹謗罪被判拘役

圖為小吃店示意圖，非當事店家。圖／AI生成

曹姓男子不滿遭台南某小吃店業者的兒子爆料酒駕被抓，在對方小吃店Google地圖評論「看到有小強地上爬…」不實文字而挨告，法官認他發表攻擊性不實評論，損害其店譽，犯加重誹謗罪處拘役30日，可易科罰金。

檢方起訴，曹男與業者兒子因故發生糾紛，竟心生不滿，於去年9月21日9時前某時，透過網際網路在店家的Google地圖評論，發布評論「看到有小強地上爬店員不處理」等不實文字，足生損害於店家名譽及社會評價。

曹坦承在Google地圖評論發布相關評論，他辯稱，因為之前他被業者兒子講話挑釁，到處跟外面不認識的人說有酒駕被抓到，他很不開心，他只覺得就很單純被開單罰就了事，業者兒子就對外做這件事情的公開，他就很生氣，於是他才會到對方店裡面留言攻擊的評論。

台南地院審酌，曹因不滿告訴人的兒子，竟牽連不相關告訴人，任意在其經營店家Google地圖評論中，發表攻擊性不實評論，損害告訴人店譽等一切情狀，認他犯加重誹謗罪處拘役30日，可上訴。