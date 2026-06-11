前大法官王澤鑑伯父土地遭盜賣獲賠5217萬 提釋憲裁定不受理

前大法官、現任中研院院士王澤鑑的伯父王諸齊1991年過世後，名下台北市精華地段土地遭盜賣，王諸齊的子女王澤庸等人訴請國家賠償，法院判賠5217萬餘元確定，王澤庸認為，判賠價值遠低於土地公告現值，聲請裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

王諸齊於1991年死亡後，有人偽造他移民加拿大長子王萬子的身分證申辦戶籍謄本，再偽造繼承系統表，2003年向台北市大安區地政事務所稱王諸齊的繼承人只有王萬子1人，隨即辦理繼承登記，領得新的土地所有權狀。

歹徒領得所有權狀，將這3筆位於名人巷的黃金地段土地賣給不知情的施姓買家等11人，買家後來分別再將土地捐給澎湖縣望安鄉及用來向台北市政府進行抵稅之用，王家當年向調查局報案，但未破案。

王諸齊的王澤庸等6名子女認為，因地政機關把關不實致他們的土地被盜賣 ，不過，因為買家是不知情的善意第三人，無法向他們求償，於是訴請國家賠償，法院審理判決賠償5217萬9535元確定。

王澤庸提釋憲認為，確定判決以戴德梁行不動產估價師事務所不動產估價報告書為據，無視土地是因遭國家機關設置為道路用地才導致其市價與一般土地有異，縱使基於公益目的，也不得罔顧人民受憲法保障的財產權，而要求人民犧牲個人之財產以完成公益事業，確定終局判決牴觸憲法第15條保障的財產權。

憲法法庭第二審查庭大法官呂太郎、蔡宗珍、朱富美審理這件訴訟案，作成一致決並裁定聲請案不受理。

大法官認為，王澤庸等聲請人主要爭執確定終局判決的估價報告，並非聲請人所主張的台北市政府就土地徵收補償費作為認定土地價值的基準，致使土地價值遠低於土地公告現值，不過，爭點有關法院認事用法所持的法律見解，與聲請裁判憲法審查法定要件不合，一致決裁定本件不受理。