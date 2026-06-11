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綠營桃市議員張肇良涉農地溫室關說 法院裁定羈押理由曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

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民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌捲入關說違建收賄案。圖：資料照

民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌捲入關說違建收賄案，檢調查出他在110年至112年間，涉嫌利用身分收賄，關說平鎮區建安段一處特定農業區蓋溫室免予查報拆除，桃園檢方今（10）日偵訊將張肇良及時任農業局高姓科長依貪汙罪嫌重大聲押，法院今晚裁定張肇良、高姓前科長兩人羈押禁見，被告如不服裁定得在10日內提起抗告。

張肇良曾因關說農地違建案在113年遭起訴圖利罪嫌，檢調今年又查出張肇良涉嫌110至112年間，以擔任桃園市府顧問、市議員身分，收取業者賄賂，協助業者在平鎮區建安段農地違法興建溫室，向時任農業局高姓科長關說該違建免予查報，核發「溫室容許使用同意書」，檢方認為張與時任高姓科長兩人涉嫌重大、有滅證串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

法院指出，時任高姓科長雖然坦承犯行，供述內容卻實質否認羈押聲請書所載貪汙治罪條例的圖利罪嫌，該科長明知違建，對未依法駁回業者申請案未能清楚說明，偵訊時僅空言辯稱忘記了、只是有疏失，顯有避重就輕之情，且證人供述審查期間感受到科長異於他案件的關切，足認該科長確有聲請意旨所指犯罪嫌疑重大，本案可能尚有其他公務員涉案，依其職等可能試圖影響相關證人陳述，實際上難以具保、責付或限制住居等方式有效達成，裁定羈押禁見。

張肇良偵訊時否認違背職務收受賄賂罪嫌、圖利罪嫌，坦承知道鐵皮屋非農業使用，竟允協助合法申請農業資材室、溫室之外觀，以達到興建家具倉庫作非法使用目的，張對於農業局相關業務具相當程度影響力，有相當理由認有勾串共犯、湮滅證據之虞，考量有助保全證據、本案尚有多名證人未到案，且張身為市議員，其犯行對公務體系廉潔性及規範秩序造成相當程度之危害，權衡國家刑事司法權之有效行使及被告人身自由、防禦權受限制程度後，裁定羈押禁見。

 

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：綠營桃市議員張肇良涉農地溫室關說 法院裁定羈押理由曝光

張肇良 農地 收賄

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