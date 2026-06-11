快訊

NBA總冠軍賽Live／最後1分鐘！尼克從落後29分到1分超前馬刺

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

聽新聞
0:00 / 0:00

35歲兒被追債5年燒窗簾撒氣 老母代償200萬不忍了 法官准「由家分離」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名老母親不堪35歲兒子在外積欠大筆債務，如不從即拿打火機作勢燒窗簾等要脅，還聲請保護令，5年來已為他償債逾200萬元，迄今仍有債權人找上門，精神上無法負荷，最後只好向法院請求兒子自家中分離，法官認兒子具謀生能力，應能自力更生，再無提供住居所必要而准了。

老母親主張，與兒子共同生活在老家，兒子專科畢業，現年35歲，正值壯年、四肢健全，具謀生能力。惟他有債務問題，從2021年起至今陸續有債權人至家中催討債務，他會因而情緒失控、破壞家中事務，她已幫忙支付超過200萬元，兒子仍不知悔改。

老母親說，長年深感困擾、不安，精神無法負荷，無法再與兒子共處，因而依法請求法院命令兒子自家中分離。

台南地院家事法庭依規定送達聲請狀繕本給兒子，限期命他陳述意見，但兒子迄今仍未提出任何書狀陳述意見。　

台南地院指出，民法規定，家長對於已成年或雖未成年而已結婚家屬，得令其由家分離，但以有正當理由時為限。衡酌成年家屬既有工作能力及謀生機會，他們負擔維持自身基本生計之責，家長據此請求成年家屬由家分離，存有正當理由。

台南地院表示，除了母親主張事實，並提出戶籍謄本、相關代償證明、兒子所寫悔過書、債權人張貼公告照片、債權人與兒子對話紀錄、兒子不滿家人不願幫忙償還債務作勢拿打火機燒窗簾報案紀錄、燒窗簾照片，以及民事通常保護令、兒子與家人間對話譯文及記錄佐證，堪認為真實。

台南地院審酌，兒子現年35歲，為青壯年且四肢健全，足認具有一定工作、謀生能力，應能自力更生，自無再向母親請求提供住居所必要，且其所為已使母親心生畏懼而無法安穩生活，對於母親與其他家屬繼續在家中共同生活圓滿，形成一定程度妨礙。母親聲請具有正當理由，應予准許。

同時，母親併請求命兒子遷出戶籍部分，應屬戶政管理範疇，待本件裁定確定後，母親自可依戶籍法相關規定辦理。

台南地院審酌，兒子現年35歲，為青壯年且四肢健全，足認具有一定工作、謀生能力，應能自力更生，自無再向母親請求提供住居所必要，裁定兒子應自母親家分離。圖／本報資料照片
台南地院審酌，兒子現年35歲，為青壯年且四肢健全，足認具有一定工作、謀生能力，應能自力更生，自無再向母親請求提供住居所必要，裁定兒子應自母親家分離。圖／本報資料照片

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

債務 台南 老家

延伸閱讀

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

坐擁資產逾千萬！老父病態守財拒幫做1事 兒子全家恩斷義絕

只因帳篷口角釀命案！美19歲青年刺死17歲選手 遭重判坐牢35年

台南香酥鴨店家酒駕撞死女清潔員 檢求刑10年：司法是來真的

相關新聞

鳳頭蒼鷹捕鴿生存實境 女怒吼放開 涉騷擾保育類不起訴

羅姓女子在台北市草地上看到二級保育類動物鳳頭蒼鷹正在叼捕鴿子，怒吼「放開牠」並拍攝影片上傳Threads遭檢舉。警政署保七總隊第四大隊警員依違反野生動物保護法送辦。羅女辯稱不知是保育類，台北地檢署認定，未達騷擾程度給予不起訴處分。

見牠捕食鴿子！女怒斥嚇跑保育類「鳳頭蒼鷹」 獲不起訴

羅姓女子看到保育類動物鳳頭蒼鷹正在捕食鴿子，當場大聲怒斥，導致鳳頭蒼鷹受驚飛離，遭警方依違反野生動物保育法移送。羅女辯稱...

詐賣2.9億法拉利！賽車手陳肯特3月原訂宣判...再開辯論 檢：拖延訴訟

雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元，還被查出利用賭博網站洗錢、增資，檢依詐欺、組織等罪嫌起訴；台中地院原訂3月19日宣判後改再開辯論，今開庭陳部分認罪坦承，但包括檢察官、告訴代理人都主張他有延滯訴訟行為。

「看到有小強地上爬…」男Google亂留負評 加重誹謗罪被判拘役

曹姓男子不滿遭台南某小吃店業者的兒子爆料酒駕被抓，在對方小吃店Google地圖評論「看到有小強地上爬…」不實文字而挨告，法官認他發表攻擊性不實評論，損害其店譽，犯加重誹謗罪處拘役30日，可易科罰金。

前大法官王澤鑑伯父土地遭盜賣獲賠5217萬 提釋憲裁定不受理

前大法官、現任中研院院士王澤鑑的伯父王諸齊1991年過世後，名下台北市精華地段土地遭盜賣，王諸齊的子女王澤庸等人訴請國家賠償，法院判賠5217萬餘元確定，王澤庸認為，判賠價值遠低於土地公告現值，聲請裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

35歲兒被追債5年燒窗簾撒氣 老母代償200萬不忍了 法官准「由家分離」

台南有名老母親不堪35歲兒子在外積欠大筆債務，如不從即拿打火機作勢燒窗簾等要脅，還聲請保護令，5年來已為他償債逾200萬元，迄今仍有債權人找上門，精神上無法負荷，最後只好向法院請求兒子自家中分離，法官認兒子具謀生能力，應能自力更生，再無提供住居所必要而准了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。