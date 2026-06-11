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25元香菸換來貪汙罪！泰源監獄管理員判刑1年4月

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

法務部矯正署台東泰源監獄一名陳姓管理員，因將4支價值僅25元的七星香菸交給受刑人，被依貪汙治罪條例中的「對主管事務圖利罪」起訴。地院近日宣判，陳姓管理員判處有期徒刑1年4月、褫奪公權1年，緩刑2年，並須接受法治教育及繳交國庫3萬元。

判決書指出，陳員自2020年起在泰源監獄擔任管理員，負責受刑人戒護管理及違禁品查察等工作。依規定，受刑人吸食的香菸須由監所合作社販售或代購，不得由外界送入或自行攜入，且品牌受到管制。

法院查出，2024年8月8日上午，陳員在支援戒護勤務期間，見擔任視同作業人員的受刑人黃姓男子工作辛勞，先從自己菸盒抽出1支七星香菸交給對方，之後又將菸盒推向黃男表示「給你，你自己拿」，黃男再從菸盒內取走3支香菸，共計取得4支七星香菸。

黃男事後將香菸帶回舍房收藏，同日上午監獄政風室會同相關單位進行查核時，在其手提袋內查獲4支七星香菸，經追查後發現香菸來源為陳員。

法院認為，七星香菸當時並非泰源監獄核准販售品牌，陳員明知規定仍提供受刑人取得管制物品，已使受刑人獲得違法利益，符合貪污治罪條例對主管事務圖利罪構成要件。

不過法院審酌，陳並非為自己謀取利益，而是出於慰勞受刑人工作辛勞，提供的香菸僅4支，價值約25元，犯罪情節相對輕微；加上犯後坦承犯行、偵審中均自白，且過去沒有任何前科紀錄，因此依法減刑。

值得注意的是，法官在判決中也提及，該案表面看來僅是提供4支香菸，卻須面對貪汙重罪責任，確有外界所稱「情輕法重」現象。不過法院認為，監所對菸品來源與品牌的管制，涉及戒護安全及違禁品管理，不能僅以香菸價值高低衡量其影響。

法院最終判處陳員有期徒刑1年4月、褫奪公權1年，宣告緩刑2年，緩刑期間須接受2場法治教育，並於6個月內向國庫支付3萬元，全案仍可上訴。

台東泰源監獄陳姓管理員因提供受刑人4支非監所核准販售的七星香菸，被依貪汙治罪條例圖利罪判刑1年4月，緩刑2年。記者尤聰光／攝影
台東泰源監獄陳姓管理員因提供受刑人4支非監所核准販售的七星香菸，被依貪汙治罪條例圖利罪判刑1年4月，緩刑2年。記者尤聰光／攝影

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

貪汙 監獄 貪污

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