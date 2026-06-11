嘉義市涉貪分隊長遭檢方聲請羈押禁見 另有2名被告交保

嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長因疑涉貪汙治罪條例，今遭嘉義地檢署向法院聲請羈押禁見。檢察官表示，何姓分隊長與涉案陳姓業者罪嫌重大，有羈押之原因及必要，因而採取強制處分，另有林姓被告、蒲姓被告分別以3萬元及8萬元交保，其餘人員則予以請回。

何男從警23年，由派出所員警做起，後通過甄試擔任第二分局偵查佐，去年從第一分局小隊長升任分隊長。其辦案功績優異並屢破詐騙集團，原本被偵查隊提報競選今年模範警察，但分局遴選小組考量他過去在派出所任職時曾有處分紀錄，最終未予推選，改由服務42年的勤務指揮中心主任林宏泰獲選為嘉義市模範警察。

檢調日前接獲檢舉，指出何男與某連鎖電子遊戲場業者關係密切，9日由檢調發動搜索，查緝行動涵蓋分局及住所等5處地點。何男因當天輪休被拘提到案，另有業者等7人遭到傳喚，由於何男拒絕夜間偵訊，隨後在嘉義縣調查站接受訊問，全案隨之移送地檢署偵辦。

市警局表示，本案正由司法機關進行調查，後續將視何男涉案情節與檢方強制處分結果從重懲處，並調整為非主管職務。