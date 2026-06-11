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台中男租600萬保時捷GTS...一上路就猛超速釀吊照 慘判賠車商353萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓男子向進口車商租了1輛要價600多萬元的保時捷TATCAN GTS代步，每月租金高達29萬元，未料陳才上路1個多月就接連在國道嚴重超速，遭吊扣牌照1年，車商以12個月租金對陳求償353萬400元；法院審酌，陳未到庭辯論、沒提書狀陳述，視同自認，判他應全額給付，可上訴。

進口車商主張，陳男2024年11月30日向其借用1輛保時捷TAYCAN GTS，雙方簽訂車輛借用契約書，但陳同年12月1日、25日及2025年1月15日，因超速遭台北市交通裁決所自2025年2月5日至2026年2月4日吊扣牌照。

車商說，依契約陳男應賠償保時捷遭吊照期間，每月29萬4200元的租金，自2025年2月5日至2026年2月4日間，一共353萬400元。

對此，陳男經合法通知到庭辯論，也未提出任何書狀何聲明及陳述。

台中地院審酌，陳男不到庭、未提書狀，視同自認，另根據車商提出契約、警方舉發及裁決所吊扣執行單等，認定車商主張為真實。

中院認為，車商一共求償353萬400元有理由，判陳男應全額給付。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

保時捷 台中 台中地院

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