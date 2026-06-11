不滿被罵這1字報復代價慘得45萬 男噴友人辣椒水揮刀砍傷下場曝

陳男因細故遭友人洪男在LINE上辱罵「肏」，心懷不滿尋思報復，假稱有安非他命可提供約洪碰面，先用預藏辣椒水噴再持短刀揮砍導致洪男手腳多處被砍到骨折受傷，陳男被依傷害罪判刑1年，洪男求償116萬，法官判決陳男要賠償洪男45萬元醫療、無法工作損失及精神撫慰金等。

基隆地院判決書指出，陳男曾因細故遭洪男在LINE上辱罵「肏」，心懷不滿，尋思報復，民國113年3月9日以LINE通訊軟體表示有安非他命可提供，約洪前往新北市萬里區碰面，洪同日上午6時46分許抵達新北市萬里區萬里國小旁巷內涼亭附近。

陳先質問洪辱罵一事，隨即取出預藏的辣椒水噴向洪臉部，洪眼睛疼痛，視線不清，陳再持長約20公分短刀揮砍洪手腳多處部位，致多處骨折、開放性傷等傷害，附近居民聽聞喊叫聲發現洪血流如注報警處理，陳駕車逃逸，金山警循線拘提到案。陳男一審被法院依傷害罪判1年，上訴被駁回。

洪男提告主張，陳男因舊怨而預謀報復，藉詞欲提供安非他命約他到場，持刀砍殺多刀成傷。陳男經合法通知，未於言詞辯論期日到場，僅曾提出書狀陳明本案件刑期已執畢，和解賠償已無助刑責減免。

洪男依民法提出損害賠償，請求陳男賠償醫療費5萬元、看護費5萬5600元、不能工作的薪資損失5萬7700元、精神慰撫金100萬元，共116萬3300元。

其中精神撫慰金部分，法官審酌陳男行為手段及洪男因傷害以致不能工作期間日常生活連帶受影響程度等，認為以30萬元為宜，加上醫療、看護及不能工作損失等，判決陳男共要賠償45萬餘元。

陳男不滿洪男罵他的不雅字眼「肏」，依教育部國語辭典解釋，「肏」注音「ㄘㄠˋ」，俗稱發生性關係的意思。