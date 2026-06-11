保險業務員策畫 製造6假車禍詐保2百萬

富邦人壽陳姓保險業務員前年看準PRP（高濃度血小板血漿）增生療法可獲重複理賠，策畫假車禍真詐保，牟利逾二百萬元；與陳合作過的薛姓友人試圖以相同手法詐保，公司發現異常後提告，揭發詐保案。士林地檢署偵結，依刑法三人以上共同詐欺取財等罪起訴陳等廿三人。

起訴書指出，陳熟稔各式保險產品的投保、理賠相關流程，知悉旅遊意外險賠付審查標準較寬鬆，如投保多家意外險或利用第三人責任險，搭配高額自費性醫療項目，可獲得重複理賠。陳發現，新型PRP增生療程是抽取自體血液分離出的濃縮生長因子，主要用於組織修復與減痛，該療程無健保給付，屬全額自費項目，可大幅拉高重複理賠或第三人責任險理賠金額，認為有利可圖。

陳找上吳姓、丁姓、林姓保險業務員及十五名保戶合作，另以千元報酬或抵消借款等代價，找來薛姓等四名友人協助，分別在台北市士林、北投區人煙較少處，以完成投保的車輛製造假車禍，向警方索取交通事故登記聯單，到診所誆稱車禍受傷，自費進行PRP療程，再申請保險理賠。

陳等人二○二四年間詐保六次、總額逾二百萬元，直到曾參與行動的薛姓男子，因家中汽車未投保車體險又擦撞其他車輛，便找來友人協助製造假車禍，企圖以相同手法詐保，但保險公司調查後發現異狀，提告究責，整起事件曝光。