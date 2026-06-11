違建關說求刑10年 桃綠營議員又涉賄羈押

民進黨桃園市議員張肇良前年因涉違建關說案遭檢方起訴、求刑十年，近日再捲入疑似收賄護航農地違建倉庫案。檢調前天發動搜索，約談張等五名被告及六名證人到案，張與桃園市農業局專門委員高明．帕桑遭羈押禁見，其餘承辦人及兩名業者，分別以五萬元至卅萬元不等交保。

桃園地檢署指出，張肇良涉於二○二一年至二○二三年間，利用擔任前市長鄭文燦市府顧問及議員身分，收受業者賄賂，協助於平鎮建安段農地違法興建倉庫。

檢方指出，除收賄嫌疑外，張另被指曾關說時任農地管理科科長高明．帕桑，使相關違建倉庫得以持續使用；高明．帕桑涉嫌利用職務圖利，涉犯貪汙治罪條例。檢方認為兩人犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，並有逃亡可能，向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

張肇良先前因涉替龍潭違建超商關說，檢方依圖利等罪嫌起訴，法院審理中，此次再捲入農地違建與疑似收賄案，引發外界關注，檢方表示將持續追查賄款流向及是否有其他公務員或業者涉案。

張肇良二○一八連任議員失利，鄭文燦延攬他當市政顧問，張二○二二年捲土重來參選，鄭也數度站台催票，被視為「桃園隊」之一。國民黨桃園市議員詹江村昨也在臉書發文，點名張為桃園市長參選人黃世杰的輔選大將。