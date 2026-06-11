羈押事由刪除勾串 法務部：影響辦案

立法院司法及法制委員今審查被視作「柯文哲條款」的刑事訴訟法羈押規定，法務部表示，貿然刪除勾串事由或縮短羈押期間，將影響台積電「內鬼」、醫美集團偷拍案的偵辦，並衝擊犯罪被害人權益，指修法不能犧牲社會治安與國家刑罰權。

法務部指出，現今犯罪型態多有共犯結構，例如詐欺、毒品、洗錢、兒少性剝削、組織犯罪及跨境犯罪，甚至近期發生的醫美集團偷拍案、依托咪酯販毒集團案，共犯間存有高度串供及滅證風險，貿然刪除勾串事由，將影響案件偵辦成效。

草案將原本兩個月羈押期間修正為一個月，法務部認為，縮短羈押期間不利於偵查機關鞏固事證、溯源斷根，以台積電二奈米洩密案為例，如未能徹底追查三名「內鬼」工程師的共犯結構，嚴重侵蝕「護國神山」的核心關鍵技術。

草案提前聲請羈押廿四小時期間的起算時點，法務部認為搜索詐欺機房、毒品倉庫或跨境犯罪據點，需即時保全電子設備，作業時間有限，如將聲請羈押的廿四小時計算時點提前至搜索階段，執法人員將無足夠時間完備蒐證。草案也禁止檢察官夜間訊問，但法務部認為重大犯罪的偵查行動具高度即時性，若無法即時訊問恐影響偵查效率。

在羈押抗告程序要求法院於不利益裁定前先行傳喚被告答辯，法務部認為，如此可能使當事人預先判斷恐遭羈押，增加逃匿風險；有關限制檢察官不得對審判中羈押提出抗告，法務部認為，將影響強制處分審查機制及檢察官監督法院裁判的程序衡平。

柯文哲的律師鄭深元援日本為例，指逮捕後警方和檢察官合計最多拘束七十二小時，法院裁定羈押後，第一次羈押期間最長為十天，如有必要可再延長十天，總共廿三天；檢察官搜索前的蒐證功夫應達到百分之九十五，如果搜索結果「賓果」，羈押後就應盡速起訴；若搜索結果「槓龜」，就應放人。

檢察官協會、檢察官改革團體「劍青檢改」則發聲反對修法，劍青檢改更批評修法看似保障人權，實則是護航犯罪，壓縮第一線辦案時程，根本是禍國殃民、黑化台灣，籲請立委不要只為圖個案解套，成為犯罪集團與詐騙集團的幫凶。