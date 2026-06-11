男殺樓上夫妻未做精神鑑定 死刑撤銷 最高法院發回更審

吳龍滿拿刀砍死羅姓夫妻，一、二審都被判兩個死刑，但最高法院認為吳未做精神鑑定，昨撤銷原判決，發回高雄高分院更審。圖／聯合報系資料照片

高雄市苓雅區男子吳龍滿不滿樓上鄰居吵鬧，拿刀砍死羅姓夫妻，羅的兩名幼兒目擊父母遭殺害，一、二審判吳兩個死刑，褫奪公權終身。案經上訴，最高法院審理認為吳未做精神鑑定，昨撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

憲法法庭前年度憲判八號判決規定，判處死刑必須有職業法官一致決、強制辯護、犯最嚴重之罪、無精神疾病致犯罪等門檻，儘管吳龍滿被認定犯最嚴重之罪，也經一致決判死，但最高法院根據卷證資料認為，吳不是不能做精神鑑定卻未做，因此撤銷死刑判決。

六十五歲的吳龍滿與羅姓夫妻一家人是上、下樓鄰居，吳長期不滿住處深夜傳出不明聲響，懷疑是羅家人所發出，二○二三年九月十五日上午七時，持刀械自十三樓住處步行至十四樓羅家。

羅妻當時在客廳張羅兩名幼子上學，吳龍滿推門進入，先拿刀砍殺羅妻，再至主臥室砍羅，羅姓夫妻傷重，當場死亡。吳隨後自樓梯間步行下樓，騎乘機車往屏東方向逃逸，還沿途棄置做案衣物、鞋子；員警接獲報案，調閱沿路監視器畫面，當天十時卅分在屏東縣枋寮鄉逮捕吳。

高雄地方法院判吳龍滿兩個死刑，高雄高分院認為吳刻意由樓梯間上、下樓，避免遭監視器拍攝，他長期懷疑死者家人發出噪音而積怨，案發前數日還與羅妻起爭執，有殺人動機，依兩個殺人罪對吳論罪。

二審認為，吳龍滿故意殺人符合憲法判決、「兩公約」所指「情節最重大罪行」，審酌吳僅因生活細故殺人，雖未殺害兩名幼子，但使幼子蒙受巨大衝擊，加上他拒絕或消極應訊、否認犯罪，假設持續居住集合式大樓，極可能再因同一緣由引發不滿而犯案，有再犯相類犯行的可能性，已無教化或再社會化可能。

二審判決時指出，「情節最重大罪行」為一種判斷標準，不是坊間曲解「在台灣殺一、兩個人不會判死刑」的偏頗結論，自收案以來，歷經不只一次評議討論，最終以「一致決」依殺人罪判吳龍滿兩個死刑，應執行死刑，褫奪公權終身。