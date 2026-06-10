涉護航農地違建倉庫 桃市議員張肇良、農業局高姓專委收押禁見2個月

民進黨桃園市議員張肇良與桃市政府農業局高姓專門委員，因涉入農地違建家具倉庫案昨遭檢方聲請羈押。桃園地院強制處分庭審酌，認定兩人均有重大犯罪嫌疑，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，稍早裁定自今天起收押2個月並禁止接見、通信及收受物件。

地院裁定理由指出，被告張肇良經訊問後否認涉犯貪汙治罪條例的違背職務收受賄賂罪及圖利罪，但卷內已有相關證人證述及扣案手機對話紀錄截圖等事證可佐；他自承知悉陳姓業者興建鐵皮屋並非農業用途，卻仍協助以合法申請農業資材室、溫室外觀掩飾，實際作為家具倉庫使用，顯示犯罪嫌疑重大。

法院認為，被告張肇良曾任桃園市政府顧問、現為市議員，人脈廣、對農業局業務有影響力，認為他有可能勾串共犯、干擾證人，甚至湮滅證據，由於罪名為最輕本刑5年以上重罪，具備羈押原因。

高明‧帕桑雖然在訊問時，口頭承認犯行，但仍否認圖利罪。法院指出，他明知農地有違建，卻未依法駁回申請案，僅以「忘記」或「疏失」辯解，顯有推託之嫌。根據證人證述顯示，高明在審查過程中對案件特別關切，與一般案件不同，顯示犯罪嫌疑重大。

另外，本案涉及人員眾多，可能還有其他公務員涉案，被告張肇良曾任桃園市政府顧問、現為市議員，人脈廣、對農業局業務有影響力，認為他有可能勾串共犯、干擾證人，甚至湮滅證據；高明身為農業局專委，職位不低，認為他可能利用上下級關係影響證人供述。

法院衡量後認為，兩名被告均涉最輕本刑5年以上重罪，具備羈押原因。考量具保、責付均不足以確保司法程序，限制住居也不法達到保全證據的效果，且兩人行為已嚴重破壞公務廉潔，裁定自今起羈押2個月並禁止接見、通信及收受物件。若不服裁定，可提抗告。

綠營桃園市議員張肇良涉收賄協助陳姓業者在農地違建家具倉庫，並關說桃市府農業局高姓專門委員免予查報，桃園地檢署複訊後，向法院聲請羈押獲准。記者陳恩惠／攝影