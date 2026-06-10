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科控中心急調貨 徐春鶯返回新北院配戴電子腳鐐離去

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸遭檢方起訴。新北地方法院昨辯論終結，徐春鶯獲合議庭裁定以200萬交保並配戴電子腳鐐等科技監控，不料卻出現缺貨情形。經科控中心緊急向中南部「調貨」，徐春鶯稍早已返回新北院配戴電子腳環，同時合議庭也撤銷裁定，改回每日早晚以科控設備線上報到。

新北院表示，經合議庭評議，既然目前已有設備可供使用，因此撤銷變更裁定，回復徐春鶯應接受電子腳環，以及每日上午10時、21時以手機線上報到的原裁定。稍早新北院已通知徐前來辦理，並於晚間月7時50分離開。  

除電子腳環及科控手機外，合議庭昨裁定，徐春鶯以200萬元交保，並限制住居、出境、出海，未經法院允許，活動範圍不能超出台北市及新北市，若有醫療等其他需要離開雙北，須經法院同意，否則將逕行拘提和羈押。

徐春鶯因高檢署科控中心已調到電子腳環等科控設備，稍早已返回新北院配戴完畢離去。圖/聯合報系資料照片
徐春鶯因高檢署科控中心已調到電子腳環等科控設備，稍早已返回新北院配戴完畢離去。圖/聯合報系資料照片

新北 徐春鶯 介選

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