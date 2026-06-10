快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

台版柬埔寨案偵辦涉刑求 新北警開庭否認凌虐犯意

中央社／ 新北10日電

新北刑大偵一隊前代理副隊長鄭男等人偵辦「台版柬埔寨案」時，涉對2犯嫌倒掛毆打遭起訴。鄭男今開庭否認凌虐犯意，稱是為盡快找到被害者屍體，加上破案壓力才犯案，盼從輕量刑。

民國111年間新北警方獲報，有民眾應徵工作卻遭詐團囚禁，警方歷經數波攻堅救出遭囚禁者，並發現另有3名被害人身亡遭棄屍，被稱為「台版柬埔寨案」。

根據起訴書，111年11月間，新北市刑事警察大隊偵一隊鄭姓代理副隊長，與王姓、張姓、吳姓偵查佐偵辦該案時，因張姓、吳姓犯嫌涉及棄屍但不願供承，涉對2名犯嫌施虐，將其蒙面倒掛毆打，逼迫唱歌並錄影，今年3月被依刑法公務員對人犯施以凌虐罪起訴。

新北地院今天開庭審理，鄭男坦承客觀事實，但並無凌虐犯意，僅涉及強制罪。他供稱，當時是為盡快找到被害者屍體，且看著被害者家屬的眼淚，加上與時間賽跑的破案壓力，才一時失慮對犯嫌做出這些行為，但過程僅5分鐘，他事後已深刻反省，並希望達和解，盼法官從輕量刑。

王姓偵查佐也強調並無凌虐犯意，並稱當初張姓犯嫌曾逼迫囚禁的人唱歌，他們為了讓張嫌感同身受、突破心防也逼他唱歌。當犯嫌一講出棄屍地點，他們就立即停手。

張姓偵查佐的辯護人表示，其犯案的方式或許過於激烈，但在這個公務員明哲保身的年代，張男並無打混摸魚，仍努力破案，是對國家有用的人才，且已深切反省，盼給予改過自新機會。

張姓人犯則表示，「我做的事雖然有點超過，但警察也不必用極端手段逼認罪」，案發後他因害怕半夜都睡不著，目前也在服用身心科藥物，但有意與被告和解。

另名吳姓人犯也表達和解意願。告訴代理人則指，鄭男等人身為警察卻知法犯法，傷害張男、吳男尊嚴，導致被害人仍會恐慌，且鄭男等人至今未道歉。

新北 棄屍

延伸閱讀

獨／三環幫主劉憲治遭斷掌槍殺 堂口血案宣判主嫌重判30年

台南香酥鴨店家酒駕撞死女清潔員 檢求刑10年：司法是來真的

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

連兩件毒駕無保請回掀議！法官陳德池遭起底 曾判罵「龜兒子」非侮辱

相關新聞

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視「辣新聞152」節目和臉書指中廣前董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，法院判周女、民視連帶賠償趙200萬元，周女單獨賠償20萬元；民視支付趙205萬元後，向周女請求清償債務150萬元，台北地方法院審理，今判周女應給付民視150萬元。可上訴。

持觀光簽證下田當農工 雲檢破非法仲介集團牟利逾百萬

雲林地檢署偵破一起非法移工仲介集團案件。50歲蔡姓男子涉嫌自2023年底起，以觀光簽證引介泰國籍人士來台，安排至雲林、彰化等地農田、果菜市場及農產行從事農務工作，並收取仲介費及租金牟利。檢警循線查獲蔡男等4人到案，今偵查終結，除涉案泰籍女子已遣返回國外，其餘蔡男等3人依違反就業服務法提起公訴。

警政監林明佐涉貪臥床聲請停審 法院駁回理由曝...生命穩定

台中地院密集審理九州博弈案，其中被控貪汙、洩密的前三線二星警政監林明佐（現改名林康承），因惡性脊椎腫瘤住院臥床，主張身體狀況極不佳聲請停止審判；醫院回覆表示林生命現象穩定，但出庭需臥床，中院認定林仍有就審能力，駁回其聲請，可抗告。

2幼子面前殺死父母已「一致決」判死 但沒「精神鑑定」死刑撤銷

高雄市苓雅區男子吳龍滿2023年不滿樓上鄰居吵鬧，當著2名幼兒的面持刀將小孩父母羅姓夫婦殺害致死，一、二審都判2個死刑應執行死刑，褫奪公權終身，案經上訴，最高法院審理認為吳未作精神鑑定，今撤銷發回更審。

劍青檢改再開砲 痛批刑訴修正草案護航犯罪、黑化台灣 籲全民監督

立法院司法及法制委員會明將審查「刑事訴訟法」修正案，「劍青檢改」今聲明，換湯不換藥繼續推進「開放共犯勾串」，看似保障人權實則是架空，草案內容悖離法理、護航犯罪，甚至壓縮第一線辦案人力時程，根本是禍國殃民、黑化台灣，嚴正反對荒謬修法，並籲請全民共同監督。

毒犯毒駕撞斷警所長腿 彰院法官請回引議 二審撤銷發回理由曝光

彰化縣江姓、施姓男子分別涉嫌毒駕自撞及撞傷警察，彰化地檢署聲押，但彰院法官陳德池都裁定請回，檢方針對二案提出抗告，其中江案已由台中高分院撤銷發回後，由院方裁定羈押，另外施案部分，台中高分院今天也撤銷彰院處分，發回彰化地院更裁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。