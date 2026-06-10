持觀光簽證下田當農工 雲檢破非法仲介集團牟利逾百萬

雲林地檢署偵破一起非法移工仲介集團案件。50歲蔡姓男子涉嫌自2023年底起，以觀光簽證引介泰國籍人士來台，安排至雲林、彰化等地農田、果菜市場及農產行從事農務工作，並收取仲介費及租金牟利。檢警循線查獲蔡男等4人到案，今偵查終結，除涉案泰籍女子已遣返回國外，其餘蔡男等3人依違反就業服務法提起公訴。

雲林地檢署表示，先前接獲內政部移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊情資，指蔡男長期媒介外籍人士非法工作，並提供住宿場所收留。檢察官蔡少勳、曹瑞宏指揮移民署雲林、嘉義縣市專勤隊、科技偵查隊及雲林縣警局西螺、斗六分局組成專案小組深入追查，陸續查獲蔡男、42歲林姓女子、張姓男子及一名28歲泰籍女子涉案。

檢警調查，蔡男自2023年12月起，與林女分別承租西螺鎮一處雜貨店及二崙鄉兩處平房，作為外籍移工宿舍，再透過LINE等通訊軟體向有勞力需求的農民及業者招攬生意，以每小時60元至150元不等價格媒介外籍人士工作，遠低於國內基本工資標準。

專案小組查出，蔡男安排19名泰籍人士前往雲林、彰化地區農地、果菜市場及農產行，從事種植、採收、包裝及搬運等工作，藉此從中牟利。

檢警進一步發現，蔡男還透過一名非法居留的泰籍女子，在社群平台刊登招募訊息，成功吸引兩名泰國籍人士以觀光簽證入境台灣工作。兩人抵台後，由蔡男安排住宿與工作地點，甚至遭扣留護照，使其行動及工作受控制。

檢方指出，蔡男除向非法移工收取每人6000元至6萬5000元不等仲介費外，還與林女充當「二房東」，向21名移工收取每月約2000元房租及水電費。

此外，與蔡男交好的張男除曾非法聘僱兩名逾期居留的越南籍人士外，還透過蔡男仲介，聘用其招攬的19名泰籍移工從事農務工作。

檢方估算，蔡男透過非法仲介、提供住宿及收取相關費用等方式，不法獲利逾百萬元。全案偵結後，涉案泰籍女子已依法遣返，其餘蔡男、林女及張男均依違反就業服務法起訴。

雲林地檢署指出，非法媒介外籍人士來台工作，不僅破壞國內勞動市場秩序，也衍生人口管理及治安風險，未來將持續結合移民、警政及勞政機關加強查緝，遏止不法行為。

雲林地檢署偵破一起非法移工仲介集團案件。記者陳雅玲／翻攝

雲林地檢署偵破一起非法移工仲介集團案件。記者陳雅玲／翻攝