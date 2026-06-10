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2幼子面前殺死父母已「一致決」判死 但沒「精神鑑定」死刑撤銷

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

高雄市苓雅區男子吳龍滿2023年不滿樓上鄰居吵鬧，當著2名幼兒的面持刀將小孩父母羅姓夫婦殺害致死，一、二審都判2個死刑應執行死刑，褫奪公權終身，案經上訴，最高法院審理認為吳未作精神鑑定，今撤銷發回更審。

最高法院認為，一審沒有認定吳的殺人動機，二審卻認定動機是懷疑樓上住戶發出聲響，吳預謀殺人與卷證資料不符，此外，根據卷證資料，吳不是不能做精神鑑定，判死刑必須符合憲法判決有關意旨，因此撤銷發回。

現年65歲的吳龍滿與羅姓夫妻一家人四口是上、下樓鄰居關係，因長期不滿住處深夜傳出不明聲響且懷疑是羅家人所發出，2023年9月15日上午7時，持刀械自13樓住處步行至14樓羅家住處，羅妻當時在客廳為2名幼子準備出門上學。

吳龍滿開門進入客廳，持刀砍羅妻的胸、腹、背及手臂等處，再至主臥室趁羅還在睡覺，持刀械刺、砍羅的胸、肩、手臂及大腿，羅姓夫妻傷重當場死亡，吳隨後自樓梯間步行下樓騎乘機車往屏東方向逃逸，沿途棄置作案所穿著衣物、鞋子，員警接獲報案，調閱沿路監視器錄影畫面，當天10時30分在屏東縣枋寮鄉逮捕吳。

高雄地院一審判吳龍滿2個死刑，高等法院高雄分院二審認為，吳刻意由樓梯間上、下樓避免遭監視器拍攝，他長期懷疑死者家人發出噪音積怨，案發數日前還與羅妻發生爭吵，有殺人動機，依2個殺人罪對吳論罪。

二審認為，吳龍滿故意殺人符合憲法判決、兩公約所指「情節最重大罪行」，審酌吳僅因生活細故殺人，雖未殺害2名幼子，但使2名幼子蒙受巨大衝擊，加上他始終拒絕或消極應訊並否認犯罪，假設持續居住集合式大樓，極可能再因同一緣由引發不滿而犯案，有再犯相類犯行的可能性，已無教化或再社會化可能。

二審認為，「情節最重大罪行」為一種判斷標準，不是坊間曲解「在台灣殺1、2個人不會判死刑」的偏頗結論，收案以來，歷經不只一次評議討論，最終以「一致決」依殺人罪判吳龍滿2個死刑，應執行死刑，褫奪公權終身。

吳龍滿嫌樓上鄰居家吵，2023年9月砍死羅姓夫婦，案發後3小時被捕。圖／聯合報系資料照片
吳龍滿嫌樓上鄰居家吵，2023年9月砍死羅姓夫婦，案發後3小時被捕。圖／聯合報系資料照片

吳龍滿 殺人 死刑

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