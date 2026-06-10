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劍青檢改再開砲！痛批刑訴修正草案護航犯罪、黑化台灣 籲全民監督

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立法院司法及法制委員會明將審查「刑事訴訟法」修正案，「劍青檢改」今聲明，換湯不換藥繼續推進「開放共犯勾串」，看似保障人權實則是架空，草案內容悖離法理、護航犯罪，甚至壓縮第一線辦案人力時程，根本是禍國殃民、黑化台灣，嚴正反對荒謬修法，並籲請全民共同監督。

「劍青檢改」直指，去年民眾黨提案修法刪除「羈押勾串共犯或證人之虞」事由，引發爭議後未通過，此次改由其他委員提案，文字變個花樣改成「已有明確具體勾串共犯或證人之行為」才可羈押。草案看似保障人權，其實就是架空本款，從司法實務上澈底廢掉。

劍青檢改指出，詐騙、毒品、黑道、國安恐攻、兒少性剝削等案件組織犯罪陡升，德國、美國、日本等法治國家一律將此類行為，列入典型羈押事由。舉世皆然，為何台灣罪犯可以獨步全球，享受勾串特權？民代此舉，意欲為何？串證羈押的目的，不僅是避免既存的串證，更是為了防止未來可能發生滅證或勾串的危險(風險)，草案竟強行修改為「結果犯」，修法邏輯更是不通，愚蠢至極。

劍青檢改嚴厲批評草案中規定以「警察有沒有口頭告知」來認定「已經逮捕」，並一律要求起算24小時。此等修法違反刑訴基本法理，不僅混淆「搜索現場秩序維護」與「人身自由逮捕」，完全架空警方24小時辦案時間，更蔑視警方實務上極端壓縮人力時間的資源困境，且毫無任何配套措施。

劍青檢改提及，實務上，警方在搜索現場動輒4、5個小時，大型的詐騙廠房或販毒船艙，或是如創意私房等兒少性剝削組織，現場電腦更須當場鑑識，否則可能遭遠端刪除，此類性影像犯罪等高度數位化證據，搜索時間較傳統犯罪更長，從執行搜索完畢，到扣押目錄清單的清點完成，可能早已超過10幾小時，若因修法受限時效，導致倉促搜索而證據滅失，損失的是全體善良老百姓。

劍青檢改表示，今年1月間學界實務界舉辦大型研討會，留美日德學者與實務界人士齊聲反對，但少數立委一意孤行，深感痛心；妨害司法公正是各政黨近年來大力倡議的，絕非大開倒車，主動替犯罪集團掃清障礙，此次提案完全悖離法理，加速黑化台灣、禍延子孫，重申去年8月22日的聲明，「請部分政黨與立法委員，不要只為圖個案解套，成為犯罪集團與詐騙集團的幫凶！」。

立法院司法及法制委員會將審查「刑事訴訟法」修正案，劍青檢改聲明反對，籲請全民共同監督。圖為法務部／本報資料照片
立法院司法及法制委員會將審查「刑事訴訟法」修正案，劍青檢改聲明反對，籲請全民共同監督。圖為法務部／本報資料照片

修法

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