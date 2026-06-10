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毒犯毒駕撞斷警所長腿 彰院法官請回引議…二審撤銷發回理由曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣江姓、施姓男子分別涉嫌毒駕自撞及撞傷警察，彰化地檢署聲押，但彰院法官陳德池都裁定請回，檢方針對二案提出抗告，其中江案已由台中高分院撤銷發回後，由院方裁定羈押，另外施案部分，台中高分院今天也撤銷彰院處分，發回彰化地院更裁。

台中高分院審認，此案施男坦承有施用毒品駕車，以及造成執行警方受傷的行為，施男持有的毒品，經快篩呈依托咪酯類及甲基安他命陽性反應，加上施男開車移動過程中，車輪輾過警方右腳等情，有卷內證據資料可證，再者被告之前又有遭通緝的紀錄。

二審指出，一審以卷內之證據資料，難以認定被告有羈押的原因，尚有再研求的餘地，原裁定既有上開可議之處，自應由本院撤銷原裁定，發回彰化地院更裁。

江姓男子上月30日開小貨車送瓦斯桶撞路旁停放汽車，經唾液毒品快篩檢測有安非他命、依托咪酯類反應，車上被搜出依托咪酯類電子煙；彰化縣溪湖警分局埔鹽分駐所長陳國銘，本月4日查緝毒品人口施姓男子，遭施倒車衝撞，右腿臏骨粉碎性骨折，施經唾篩有依托咪酯類反應。檢方聲押江、施，法院皆裁定請回。

檢方針對二案提出抗告後，江案已獲台中高分院撤銷，發回彰院更裁後，已裁定江羈押，施案部分，今天下午也由台中高分院撤銷原裁定，發回彰化地院更裁。

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彰化縣施姓男子涉撞斷埔鹽分駐所長陳國銘右腿，彰化地院裁定施男請回，台中高分院今撤銷裁定發回。圖／本報資料照
彰化縣施姓男子涉撞斷埔鹽分駐所長陳國銘右腿，彰化地院裁定施男請回，台中高分院今撤銷裁定發回。圖／本報資料照

毒品 毒駕

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