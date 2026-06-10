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彰化警分局埔鹽所長遭毒駕撞斷腿 法官請回毒犯惹議二審今撤銷發回
彰化縣江姓、施姓男子分別涉嫌毒駕自撞及撞傷警察，彰化地檢署聲押，但彰院法官陳德池都裁定請回，檢方針對二案提出抗告，其中江案已由台中高分院撤銷發回後，由院方裁定羈押，另外施案部分，台中高分院今天也撤銷彰院處分，發回彰化地院更裁。
江姓男子上月30日開小貨車送瓦斯桶撞路旁停放汽車，經唾液毒品快篩檢測有安非他命、依托咪酯類反應，車上被搜出依托咪酯類電子煙；彰化縣溪湖警分局埔鹽分駐所長陳國銘，本月4日查緝毒品人口施姓男子，遭施倒車衝撞，右腿臏骨粉碎性骨折，施經唾篩有依托咪酯類反應。檢方聲押江、施，法院皆裁定請回。
檢方針對二案提出抗告後，江案已獲台中高分院撤銷，發回彰院更裁後，已裁定江羈押，施案部分，今天下午也由台中高分院撤銷原裁定，發回彰化地院更裁。
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