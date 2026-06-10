亞太棒球場掌摑中職工讀生惹眾怒 房仲男丟頭路還被判刑3月

中華職棒3月間在台南亞太國際棒球場舉行統一獅主場開幕戰，一名蔣姓男子將工讀生掌摑得嘴角流血，事後蔣男背景被起底是任職幸福家不動產的儲備經理，蔣所屬公司也將他開除，還被訴傷害罪嫌，蔣坦承犯行，台南地院審理後認他犯傷害罪處3月，可易科罰金。

檢方起訴，蔣於今年3月29日晚間7時30分許，在台南亞太棒球場成棒主球場3樓3壘側電梯前，因細故與蔡姓工讀生發生糾紛，心生不滿，向蔡謾罵：「你是在靠北喔（台語）」等語，同時以右手揮打蔡左臉頰一下，致蔡受有左臉挫傷併頭暈及左口腔黏膜擦傷等傷害，並令在場多數人均得共同見聞，足生損害於蔡的名譽。

台南地院指出，蔣於警詢及偵查中均坦承不諱，與蔡於警詢及偵查中指訴相符，有且監視器錄影畫面及現場民眾所提供手機錄影檔案、截圖，以及蔡醫院診斷證明書等佐證，事證明確。

檢方認他犯傷害及強暴犯公然侮辱罪嫌，並以一行為同時觸犯二罪名，建請法官從一重以傷害罪嫌處斷。

台南地院審酌，蔣在亞太棒球場僅因細故對告訴人不滿，即出言辱罵告訴人，並出手揮打告訴人頭部，顯然欠缺自我情緒管理能力，蔣態度乖張、行為暴戾，其行為已影響在場不特定民眾對於社會治安與法和平性信賴。

惟念及他犯後坦承犯行，且請求與告訴人調解，因告訴人不願意調解致未能賠償告訴人，及考量他有暴力犯罪前案紀錄等一切情狀，審理後認他犯傷害罪處3月，可易科罰金。

案發後，被掌摑的蔡姓工讀生妹妹在threads發文指出，大家好，我哥已經做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在是聽得到的！要回家休息了，今天如果他的頭還會痛的話，家人會帶他去醫院的 大家請放心！「謝謝鼓勵，也謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」

台南市警第三分局副分局長林雲豪說明，當晚接獲報案，亞太棒球場觀眾席後方發生糾紛案件，警方立即派員到場處理。經了解，49歲蔣姓男子疑因要離場，對現場工作人員引導過程發生不滿情緒，並與職棒球團僱請工讀生蔡姓場管人員爆發口角。

據了解，蔣當場情緒失控，以掌摑方式攻擊蔡的左臉頰，被現場許多民眾目擊，旁邊還有小女孩；警方到場後將涉案人帶回和順派出所調查，因蔡要提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌偵辦。中華職棒聯盟則表示，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽。

在事件延燒下，蔣所屬公司幸福家不動產經內部了解後，聲明即日起終止與該員工聘雇關係。因本公司員工行為不當，引發社會關注與討論，幸福家不動產向社會大眾致上最深歉意。