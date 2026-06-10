名下無存款 無懼欠繳191筆交通罰單？停車被查封 立馬辦分期繳納保車

柯姓男子欠繳191筆交通罰單及健保費共9萬多元，法務部行政執行署宜蘭分署查出柯名下的轎車，停在基隆市路邊停車格，前往當場查封。柯男得知後也到場，表明會繳納，並隨即前往分署基隆辦公室辦妥分期，才保住他的車子。

宜蘭分署與基隆市政府交通處、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站合作，整合路邊停車收費資訊，一旦發現欠款車輛停放在路邊停車格，即通報宜蘭分署採取必要執行措施。

宜蘭分署今天表示，基隆市48歲柯姓男子欠繳交通罰鍰、健保費用共9萬多元，其中交通罰單高達191筆。宜蘭分署受委託執行後，多次通知柯男出面，但他都沒有到場，說明要如何處理欠款，而柯的名下，也無存款可供扣押。書記官曾到柯家查訪，但未發現他名下的轎車，未能查封。

宜蘭分署昨天接獲系統通報，柯男名下的轎車，停放在基隆市信義區東光公園附近的停車格，馬上派員到場查封。柯男當時在附近的租屋處，得知訊息到場瞭解狀況，表明會繳款，並到宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期繳納作業。

據了解，柯男是台北市一家運動訓練業公司負責人，兼職健身、運動教練。柯男表示，因為剛搬家，加上工作忙碌，可能因此未注意到繳款通知。他提出清償計畫，宜蘭分署同意暫免拖吊，並讓他擔任車輛保管人。

宜蘭分署表示，未來會持續透過跨機關合作及資訊運用，促使民眾建立守法觀念，共同維護道路安全。分署也呼籲民眾，接獲相關繳款通知後，務必於期限內主動繳納。倘有經濟困難，可主動向分署說明財產狀後，尋求以分期等方式處理，切勿輕忽法律責任，以免遭強制執行甚至面臨財產拍賣，得不償失。

柯男欠繳191筆交通罰單及健保費共9萬多元，法務部行政執行署宜蘭分署得知柯把車停在基隆市路邊停車格，前往查封。柯男隨即前往分署基隆辦公室辦妥分期，保住他的車子。圖／宜蘭分署提供

柯男欠繳191筆交通罰單及健保費共9萬多元，法務部行政執行署宜蘭分署得知柯把車停在基隆市路邊停車格，前往查封。柯男隨即前往分署基隆辦公室辦妥分期，保住他的車子。圖／宜蘭分署提供

柯男欠繳191筆交通罰單及健保費共9萬多元，法務部行政執行署宜蘭分署得知柯把車停在基隆市路邊停車格，前往查封。柯男隨即前往分署基隆辦公室辦妥分期，保住他的車子。圖／宜蘭分署提供

柯男欠繳191筆交通罰單及健保費共9萬多元，法務部行政執行署宜蘭分署得知柯把車停在基隆市路邊停車格，前往查封。柯男隨即前往分署基隆辦公室辦妥分期，保住他的車子。圖／宜蘭分署提供

柯男欠繳191筆交通罰單及健保費共9萬多元，法務部行政執行署宜蘭分署得知柯把車停在基隆市路邊停車格，前往查封。柯男隨即前往分署基隆辦公室辦妥分期，保住他的車子。圖／宜蘭分署提供

柯男欠繳191筆交通罰單及健保費共9萬多元，法務部行政執行署宜蘭分署得知柯把車停在基隆市路邊停車格，前往查封。柯男隨即前往分署基隆辦公室辦妥分期，保住他的車子。圖／宜蘭分署提供