電子腳鐐缺貨陸配徐春鶯交保免戴 新北檢急抗告、調貨

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸遭檢方起訴。新北地方法院昨辯論終結，徐春鶯獲合議庭裁定以200萬交保，並配戴電子腳鐐及手機回報等科技監控，不料卻出現科控設備缺貨的情形，以至於改為讓徐固定每周一、三、五向派出所報到，新北地檢署今已提出抗告。

新北檢表示，經向高檢署科技監控中心確認，該中心電子腳鐐、監控手機當時確實有庫存不足的情形，但已負責設備的廠商已盡速調度補足，且該中心尚有電子手環可供替代使用。有鑑於徐春鶯上開准予交保且未予科技監控的裁定未臻妥適，因此已於今日提出抗告。

合議庭原裁定徐春鶯除200萬元交保外，並限制住居、出境、出海，未經法院允許，活動範圍不能超出台北市及新北市，若有醫療等其他需要離開雙北，須經法院同意，否則將逕行拘提和羈押，並配戴電子腳鐐及每日10時、21時以配發的科技監控手機進行線上報到。

徐春鶯獲裁定交保後，隨即由同案被告、女兒卜啓正及律師湊足保釋金辦保完畢，不料正等待科控設備廠商前來裝設期間，卻傳出因近來各院檢大量實施科技監控，以至於電子腳鐐和配發給被告用來報到的手機都缺貨，合議庭於是臨時改變裁定內容，改為要求徐每周一、三、五上午8至12時，固定限制住所的轄區派出所報到。