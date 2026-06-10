法務部前專委幫查收容人個資 已退休、沒拿好處獲判無罪

法務部綜合規劃司前專門委員羅吉旺，涉嫌於2021年2月間，為了替人討債而查詢李姓男子在是否人在看守所，並回報「有--禁見--銀行法」，遭檢方依刑法洩密及個人資料保護法等罪嫌起訴。新北地院審酌羅男當時已退休，且非為自已或第三人不法利益和意圖損害他人利益，也未收受好處，故判決無罪。可上訴。

起訴指出，羅吉旺自2017年7月至2020年7月1間，擔任法務部綜合規劃司專門委員，督導轄下國會聯絡組及新聞公關組業務，以及與法務部矯正署業務協調聯繫事項。

201年3月間，羅吉旺透過林姓友人認識蕭姓男子，從而得知羅於法務部任職，且有查詢受刑人假釋結果之管道。2021年2月間，蕭男為了替友人向李男討債，為確認對方是否在監，於是請託蕭男代為查證。

蕭男於是在同年2月23日二度使用LINE通訊軟體傳送「我一個朋友說在裡面，編號2565，名，李〇〇，我想確認是不是跟狀況如何」、「大哥如果想查詢人在台北看守所得狀況有門路嗎」等給羅吉旺。

羅吉旺收到後，旋即利用自身對矯正署的影響力，指示不知情的承辦人查詢，於同日16時25分許，回傳「有--禁見--銀行法」給蕭男，

但合議庭認為，羅吉旺行為時已退休，不具公務員身分，非屬基於職務或業務上知悉或持有上述資訊。其次，過程中羅未因此取得金錢、禮品等利益，與個資法公務員假借職務上機會非法利用他人個人資料罪，以意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益的要件不符。

加上羅吉旺與李男互不認識，也不知蕭男詢問目的，難認其有任何損害李男財產、名譽、自由、身體、生命等利益意圖存在，故判決無罪。