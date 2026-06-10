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國小生沒寫作業慘被關「黑暗教室」再拖上樓 補習班主任遭判拘役
台中某補習班蔡姓數學老師兼班主任見1名國小學生未按時完成作業，將他強帶到黑暗教室，又強拉上樓訓斥，家長驚見孩子左手受傷報案，檢方勘驗補習班監視器，也發現蔡強拉過程學生是「雙腳拖地」非自行行走，依傷害罪判蔡拘役50日，可上訴。
檢警調查，蔡男2024年11月26日晚上7點多因學生沒按時完成作業，就將他強帶到2樓沒開燈的教室內訓斥，並將學生獨留在內離去，蔡返回後見學生仍情緒激動、不肯完成作業，竟將其從後方拉起強行帶往4樓教室。
當晚學生回家後，母親幫他洗澡時發現左手有鈍挫傷，一問之下才驚覺小孩在補習班內受害，要求調閱監視器並報警提告。
檢方訊時，蔡辯稱還有其他學生要對答案，將該名學生留在小教室內關門，約過了15秒就將他帶出來，因為該童在2樓有踢桌椅、咆哮，隔壁還有人在上課，才將他帶到4樓，會拉學生是因為擔心他在樓梯間哭鬧撞到，無法確定傷勢是否他造成，有抓衣領可能碰到肩膀。
檢方勘驗補習班監視器，發現學生不配合上樓，蔡就將他拉起，該童的雙腳是拖地，非自行行走狀態，醫院驗傷也發現，學生有左上肢鈍挫傷，偵結依傷害罪嫌起訴蔡。
台中地院審酌，蔡身為補習班老師及班主任，應以理性、愛心教育，卻因學生沒按時完成作業就對其強制、傷害，造成孩子受傷、身心恐懼，考量他犯後坦承等一切情狀，依成年人故意對兒童犯傷害罪判蔡拘役50日。
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