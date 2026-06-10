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涉違建關說案未了又涉賄 民進黨桃園市議員張肇良再遭聲押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

前年才因違建關說案遭押起訴求刑10年的民進黨桃園市議員張肇良，又涉收賄護航農地違建倉庫，關說農業局官員免查報拆除，檢調昨兵分9路搜索約談，約談張等5名被告6名證人到案，今晨將張及高姓農地管理科前科長向法院聲押中，其餘業者2人及科員各以50萬至5萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，本案由肅貪專組檢察官李旻蓁指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦，調查發現張肇良涉嫌於2021年至2023年間，利用擔任桃園市政府顧問及市議員身分，收受業者賄賂，協助業者在農地違法興建倉庫。

檢方指出，張肇良除涉嫌收賄外，另涉嫌向時任桃園市農業局農地管理科高姓科長關說，讓違法興建的倉庫免於查報及拆除，得以持續使用；高姓科長則涉嫌利用職務圖利，涉犯貪汙治罪條例罪嫌。

檢方認為，張肇良及高姓前科長犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且所涉均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，因此今晨複訊後將張、高2人當庭逮捕，並向桃園地方法院聲請羈押禁見。

其餘2名業者、農業局呂姓現任承辦人以被告身分，經檢察官複訊後，分別諭知以新台幣50萬元至5萬元不等金額具保。

張肇良前因涉嫌替龍潭違建超商關說，2024年遭檢方依圖利等罪嫌起訴並求刑10年，目前案件仍由法院審理中，如今再因涉嫌收受業者賄賂，協助農地違法興建倉庫並關說主管機關免予查報拆除遭檢調偵辦，也讓涉貪爭議再受關注，檢方將持續追查賄款流向，以及是否有其他公務員、業者涉案。

桃園市農業局表示，全案已進入司法程序，農業局全力配合後續偵辦，盼毋枉毋縱，釐清案情。

民進黨桃園市議員張肇良前年才涉嫌為違建超商關說，今又因收受業者賄賂農地違法興建倉庫，關說市府農業局高姓科長，昨遭檢調搜索約談，檢方複訊後，將他與張姓科長向法院聲押中。圖／聯合報系資料照
民進黨桃園市議員張肇良前年才涉嫌為違建超商關說，今又因收受業者賄賂農地違法興建倉庫，關說市府農業局高姓科長，昨遭檢調搜索約談，檢方複訊後，將他與張姓科長向法院聲押中。圖／聯合報系資料照

張肇良 違建

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