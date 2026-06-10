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只因電視吵霧峰男狠刺鄰居老翁主動脈 「沒錢不會逃」求交保遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市霧峰區林姓男子去年10月間，因不滿鄰居製造噪音，持水果刀接連刺傷七旬陳姓婦人及施姓鄰居，造成施翁主動脈穿刺傷、一度呼吸衰竭，幸經緊急手術搶救倖免於難，一審依殺人未遂罪，判8年4月，全案上訴二審審理中，林男主張「名下沒財產，不會逃亡」，聲請具保停押，二審認定，林過去已有因噪音持刀傷害鄰居的前案，有反覆實施之虞，駁回聲請。

此案目前仍在台中高分院審理中，但林男聲請具保停止羈押，主張名下無資產、無逃亡動機，羈押已逾7個月都無違規紀錄。

台中高分院審酌，林男在2023年間也曾因遭鄰居吵醒，持水果刀刺傷對方，犯罪手法與本案如出一轍，精神鑑定指出林男衝動控制長期失衡，有反覆實施殺人未遂犯罪之虞，具保、限制住居等手段均不足替代羈押，裁定聲請駁回。

檢警調查，2025年10月16日下午，林男因認陳姓婦人住處發出噪音，前往質問遭否認，適施姓鄰居亦在場表示並非其所為，林男憤而返回住處取出水果刀，猝然衝回現場，持刀朝施男左胸口猛刺一刀，刺入深度達10至12公分，刀刃幾乎整支沒入胸腔，刺穿主動脈及內胸動脈。

隨後林男闖入陳婦住處客廳，持刀連續朝陳婦頭部、臉部、頸部猛刺逾35秒，陳婦不斷閃躲以手阻擋，施男負傷入內亦試圖拉阻，2人合力奪刀後林男始罷手。施男術後確診主動脈穿刺傷、左側血胸、右小腦中風併水腦症，一度呼吸衰竭；陳婦則受有顏面及頸部多處撕裂傷。

一審審理時，林男雖辯稱無殺人犯意，法院審酌其攻擊部位均為要害、下手猛烈毫無猶豫，認定具殺人不確定故意，依殺人未遂罪分論併罰，判處應執行有期徒刑8年4月。

法院參酌中國醫藥大學附設醫院精神鑑定報告，認定林男行為時具備正常辨識及控制能力，精神障礙抗辯不予採信。

台中市霧峰區林姓男子不滿鄰居電視噪音，去年持水果刀殺傷七旬陳姓、施翁，險鬧人命。記者陳宏睿／翻攝
台中市霧峰區林姓男子不滿鄰居電視噪音，去年持水果刀殺傷七旬陳姓、施翁，險鬧人命。記者陳宏睿／翻攝

台中市霧峰區林姓男子不滿鄰居電視噪音，去年持水果刀殺傷七旬陳姓、施翁，險鬧人命。記者陳宏睿／翻攝
台中市霧峰區林姓男子不滿鄰居電視噪音，去年持水果刀殺傷七旬陳姓、施翁，險鬧人命。記者陳宏睿／翻攝

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