快訊

又是自帶線行動電源爆炸！沒充電也起火還燒到筆電 行充品牌曝光「曾2度召回」

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

獨／陷代刀風波…中榮神經外科住院業務遭停3個月 2醫師傳被求償1.8億

聽新聞
0:00 / 0:00

工業雙氧水漂白豬腸重罰5400萬 二拍貨櫃屋拍定僅4.5萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

百威食品公司負責人楊男因屢遭客戶反應豬大腸成色、品相不佳，竟將成色、品相不佳黑大腸用工業用雙氧水浸泡，屏檢查出2355公斤流入市面，檢方依違反食安法起訴楊男等3人。食藥署重罰5400萬元，業者遲未繳，行政執行署屏東分署查封楊男旗下財產，查封兩只貨櫃屋，4萬5000元二拍拍定，清償滯欠罰鍰。

去年中秋節前夕，爆發黑心豬大腸食安風暴，台北市百威食品有限公司在屏東縣長治鄉租賃加工場使用工業用雙氧水漂白黑大腸後再販售給下游業者，屏檢調查，負責人49歲楊男因客戶反應該公司銷售豬大腸成色、品項不佳，為避免被客戶退貨虧損，與提高豬大腸賣相來增加銷售。

檢方查出，百威食品去年2025年6月間到同年9月間，以較低於市場的價格每公斤140元或150元銷售給客戶寧夏夜市、邱姓業者、楊姓業者等4家下游業者，共賣出2355公斤。檢方今年1月起訴負責人楊男、員工蘇男、陳男共3人。

食藥署依違反食品安全衛生管理法裁罰百威食品公司4800萬元，另加計其他違規行為裁處600萬元，合計共裁處5400萬元，楊男因繳不出來，移送行政執行署屏東分署強制執行查扣機具等設備。

屏東分署表示，去年11月法拍後，百威食品公司委請律師提訴願，聲請停止執行，法拍一次，僅拍出一尊佛像500元。查封名下兩只貨櫃屋，今年6月2日二拍，拍定共4萬5千元，拍賣所得用於清償其滯欠罰鍰。

屏東分署表示，此案屬社會高度矚目重大食安案件，分署持追查轄區內義務人財產並強力執行，以落實行政院「五打七安」政策中守護「食安」之核心目標。食品業者應秉持良知合法經營，切勿心存僥倖使用非法添加物危害民眾健康；對於因違規遭裁處之公法上金錢給付義務，更應主動繳納。

楊男遭食藥署重罰5400萬元遲未繳納，行政執行署屏東分署查封楊男旗下財產，查封兩只貨櫃屋，4萬5000元二拍拍定，清償滯欠罰鍰。圖／屏東分署提供
楊男遭食藥署重罰5400萬元遲未繳納，行政執行署屏東分署查封楊男旗下財產，查封兩只貨櫃屋，4萬5000元二拍拍定，清償滯欠罰鍰。圖／屏東分署提供

屏東縣衛生局去年10月會同檢方等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／資料照、讀者提供
屏東縣衛生局去年10月會同檢方等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／資料照、讀者提供

楊男遭食藥署重罰5400萬元遲未繳納，行政執行署屏東分署查封楊男旗下財產，查封兩只貨櫃屋，4萬5000元二拍拍定，清償滯欠罰鍰。圖／屏東分署提供
楊男遭食藥署重罰5400萬元遲未繳納，行政執行署屏東分署查封楊男旗下財產，查封兩只貨櫃屋，4萬5000元二拍拍定，清償滯欠罰鍰。圖／屏東分署提供

食安

延伸閱讀

影／出港10趟捕8條魚 鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人 主謀在逃

擁萬餘台電子菸主機只罰20萬 他進大量可愛主機加毒品引誘年輕人被逮

拒當口罩國家隊…私賣高價牟利 二審認罪獲判緩刑

歷年查獲最大宗 漁船走私1.8噸毒品

相關新聞

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視「辣新聞152」節目和臉書指中廣前董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，法院判周女、民視連帶賠償趙200萬元，周女單獨賠償20萬元；民視支付趙205萬元後，向周女請求清償債務150萬元，台北地方法院審理，今判周女應給付民視150萬元。可上訴。

國小生沒寫作業慘被關「黑暗教室」再拖上樓 補習班主任遭判拘役

台中某補習班蔡姓數學老師兼班主任見1名國小學生未按時完成作業，將他強帶到黑暗教室，又強拉上樓訓斥，家長驚見孩子左手受傷報案，檢方勘驗補習班監視器，也發現蔡強拉過程學生是「雙腳拖地」非自行行走，依傷害罪判蔡拘役50日，可上訴。

涉違建關說案未了又涉賄 民進黨桃園市議員張肇良再遭聲押

前年才因違建關說案遭押起訴求刑10年的民進黨桃園市議員張肇良，又涉收賄護航農地違建倉庫，關說農業局官員免查報拆除，檢調昨兵分9路搜索約談，約談張等5名被告6名證人到案，今晨將張及高姓農地管理科前科長向法院聲押中，其餘業者2人及科員各以50萬至5萬元交保。

只因電視吵霧峰男狠刺鄰居老翁主動脈 「沒錢不會逃」求交保遭駁

台中市霧峰區林姓男子去年10月間，因不滿鄰居製造噪音，持水果刀接連刺傷七旬陳姓婦人及施姓鄰居，造成施翁主動脈穿刺傷、一度呼吸衰竭，幸經緊急手術搶救倖免於難，一審依殺人未遂罪，判8年4月，全案上訴二審審理中，林男主張「名下沒財產，不會逃亡」，聲請具保停押，二審認定，林過去已有因噪音持刀傷害鄰居的前案，有反覆實施之虞，駁回聲請。

工業雙氧水漂白豬腸重罰5400萬 二拍貨櫃屋拍定僅4.5萬元

百威食品公司負責人楊男因屢遭客戶反應豬大腸成色、品相不佳，竟將成色、品相不佳黑大腸用工業用雙氧水浸泡，屏檢查出2355公斤流入市面，檢方依違反食安法起訴楊男等3人。食藥署重罰5400萬元，業者遲未繳，行政執行署屏東分署查封楊男旗下財產，查封兩只貨櫃屋，4萬5000元二拍拍定，清償滯欠罰鍰。

台南香酥鴨店家酒駕撞死女清潔員 檢求刑10年：司法是來真的

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉疑徹夜飲酒，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，台南地院國民法官法庭今開庭，檢方論告認鄭已符合同類型犯罪中情節最嚴重，具體求刑10年，檢方說，為避免更多鄭傳吉出現，應量處其最重刑，宣示司法是來真的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。