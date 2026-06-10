工業雙氧水漂白豬腸重罰5400萬 二拍貨櫃屋拍定僅4.5萬元

百威食品公司負責人楊男因屢遭客戶反應豬大腸成色、品相不佳，竟將成色、品相不佳黑大腸用工業用雙氧水浸泡，屏檢查出2355公斤流入市面，檢方依違反食安法起訴楊男等3人。食藥署重罰5400萬元，業者遲未繳，行政執行署屏東分署查封楊男旗下財產，查封兩只貨櫃屋，4萬5000元二拍拍定，清償滯欠罰鍰。

去年中秋節前夕，爆發黑心豬大腸食安風暴，台北市百威食品有限公司在屏東縣長治鄉租賃加工場使用工業用雙氧水漂白黑大腸後再販售給下游業者，屏檢調查，負責人49歲楊男因客戶反應該公司銷售豬大腸成色、品項不佳，為避免被客戶退貨虧損，與提高豬大腸賣相來增加銷售。

檢方查出，百威食品去年2025年6月間到同年9月間，以較低於市場的價格每公斤140元或150元銷售給客戶寧夏夜市、邱姓業者、楊姓業者等4家下游業者，共賣出2355公斤。檢方今年1月起訴負責人楊男、員工蘇男、陳男共3人。

食藥署依違反食品安全衛生管理法裁罰百威食品公司4800萬元，另加計其他違規行為裁處600萬元，合計共裁處5400萬元，楊男因繳不出來，移送行政執行署屏東分署強制執行查扣機具等設備。

屏東分署表示，去年11月法拍後，百威食品公司委請律師提訴願，聲請停止執行，法拍一次，僅拍出一尊佛像500元。查封名下兩只貨櫃屋，今年6月2日二拍，拍定共4萬5千元，拍賣所得用於清償其滯欠罰鍰。

屏東分署表示，此案屬社會高度矚目重大食安案件，分署持追查轄區內義務人財產並強力執行，以落實行政院「五打七安」政策中守護「食安」之核心目標。食品業者應秉持良知合法經營，切勿心存僥倖使用非法添加物危害民眾健康；對於因違規遭裁處之公法上金錢給付義務，更應主動繳納。

楊男遭食藥署重罰5400萬元遲未繳納，行政執行署屏東分署查封楊男旗下財產，查封兩只貨櫃屋，4萬5000元二拍拍定，清償滯欠罰鍰。圖／屏東分署提供

屏東縣衛生局去年10月會同檢方等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／資料照、讀者提供