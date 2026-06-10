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台南香酥鴨店家酒駕撞死女清潔員 檢求刑10年：司法是來真的

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉疑徹夜飲酒，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，台南地院國民法官法庭今開庭，檢方論告認鄭已符合同類型犯罪中情節最嚴重，具體求刑10年，檢方說，為避免更多鄭傳吉出現，應量處其最重刑，宣示司法是來真的。

案發之初，鄭辯稱「沒有開車」，直至審理時才坦承犯行，稱撞車後暈了一下。面對檢方詢問，是否知道酒後不能開車，他說「知道」，檢方接著詢問知不知道酒後肇事，甚至撞死人判多久？他則稱「不知道」。他在庭上說「對不起」。

檢方今以被告及被害人生活及其背景等作對照，指案發前夜，鄭跑攤4場，吃米酒料理及喝啤酒，每攤都喝啤酒，雖有一攤是叫代駕跑攤，最後仍漠視法紀開豪車上路，夜夜昇歌，把馬路當賽道，迄今沒有和解或賠償被害人家屬，連一句道歉的話都沒有。

反觀陳女一大早出門當清潔員，中午返家與阿嬤吃午餐，晚上還到飲料店打工，每月給家人一萬元孝親費，希望能一圓開手搖店的夢想，兩人天差地遠，形成強烈對比。

檢方指出，鄭無任何減輕量刑因子，具體求刑10年，指其犯行是同類型犯罪中情節最嚴重者，而不能安全駕駛致人於死最重可判10年併科200萬元，然而，鄭於審理還是有認罪，依其債務近200萬、垃圾車維修費及沒有具體求償計畫，求償遙遙無期，為避免家屬求償困難，優先繳罰金，因而具體求刑10年。

同時，檢方也找到1993年喝酒不開車的宣導廣告，指30多年過去了，我們社會有變得更安全嗎？當年被害人也才剛是小嬰兒，所謂「快快樂出門、平平安安回家」不是理所當然，因為酒駕毒駕猖獗竟成了司法人員所追求的願景。檢方強調，為避免更多鄭傳吉出現，應量處其最重刑，宣示司法是來真的。

檢方起訴，鄭於去年12月16日凌晨飲酒後已達不能安全駕駛動力交通工具程度，仍駕駛轎車，於同日上午8時許，行經台南市安平區慶平路，逕行撞擊站立垃圾車後方的陳姓女清潔員，陳女因下半身粉碎性骨折、多重性外傷而當場死亡，經警到場處理，測得鄭吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克。

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉疑徹夜飲酒，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的陳姓女子當場被撞死，台南地院國民法官法庭今開庭。圖／本報資料照
台南香酥鴨店老闆鄭傳吉疑徹夜飲酒，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的陳姓女子當場被撞死，台南地院國民法官法庭今開庭。圖／本報資料照

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