徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉驗資不實公司法起訴 律師告發詐欺不起訴

立委徐巧芯大姑夫妻劉向婕、杜秉澄涉替詐團洗錢，案件由台灣高等法院審理中。檢調另查出，杜秉澄2021年間從夫妻2人帳戶轉帳共8百萬元充當「漢澄稀土」公司股款，向北市府申設公司登記，涉嫌驗資不實，台北地檢署今依違反公司法起訴杜。

起訴指出，杜秉澄2021年10月20日從他與劉的帳戶分別匯款550萬、250萬元至漢澄稀土公司帳戶，充當已繳納股款8百萬元，在委託不知情會計師出具資本額查核報告書，同年月25日向北市府申設公司登記核准，杜在同年月10月至11月間，陸續從公司帳戶轉出共799萬4985元。檢方依違反公司法公司應收之股款股東未實際繳納而申請文件表明收足罪嫌起訴。

檢方另指出，執業律師游光德告發杜秉澄、林于倫涉嫌詐欺，律師指控2人曾向他諮詢希望收購現存公司作為營運使用，疑將詐欺款項匯入公司戶頭，提領現金向幣商買幣製造點；2人稱分潤方式為，出借帳戶人頭1至2%、老大（第三、四層公司帳戶）3至5%、中人（介紹人）0.5至1.4%、專門（個人幣商)2.6%、銀行（配合提領現金的行員酬金）0.5至1%。

杜秉澄否認犯行，他想將漢澄稀土轉型成交易所，但營業項目不符，因此和律師討論後決定要收購公司，大石公司是律師推薦的，沒有收購也沒聽過分潤方式。林于倫供稱，他有聽到杜和律師討論如何成立虛幣交易所，但他沒出錢也沒出力。

檢方認為，僅憑單一指述且無其他具體事證，杜、林未著手詐欺犯行，無款項匯入大石公司帳戶，2人涉詐欺犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。